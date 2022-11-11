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EĞİTİM POLİTİKA

MEB'den CHP'li vekile suç duyurusu: 'Öğretmenlik sınav soruları elden ele dolaşıyor' demişti

Milli Eğitim Bakanlığı, CHP’li Milletvekili Yıldırım Kaya’nın, MEB uzman ve başöğretmenlik sınavının şaibeli olduğunu, sınav sorularının öğretmenler arasında dolaştığı yönündeki iddialarından dolayı suç duyurusunda bulunacak.

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Ankara Yeni Şafak
MEBden CHPli vekile suç duyurusu: Öğretmenlik sınav soruları elden ele dolaşıyor demişti
Yıldırım Kaya

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Anayasa Mahkemesinin esastan görüşmeye başladığı Öğretmenlik Meslek Kanununa ilişkin TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Kaya, 19 Kasım 2022’de yapılacak MEB uzman ve başöğretmenlik yazılı sınavı öncesi ortaya attığı iddiada, "Yapılacak sınavın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından iptal edilmesi gerekir. Bu sınav şaibelidir. Çünkü öğretmenler arasında bir haftadır sınavda çıkacak soruların elden ele dolaştığı iddia ediliyor. Bazı sendikaların sınav kitapçığı dağıttığı, sınavda çıkan soruların da dağıtıldığı iddialar arasında. Bu iddialar devam ederken bu sınav yapılamaz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı bu iddia üzerine harekete geçti. Bakanlık, Kaya’nın açıklamalarını yalanlayarak, Kaya hakkında suç duyurusunda bulunacak.

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