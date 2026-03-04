MEB'in Aile Eğitim Bülteni'nde bu ay 'öz düzenleme ve dikkat becerileri' ele alındı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından ailelerin bilinçlendirilmesi ve sürece aktif katılımlarının desteklenmesi amacıyla okul öncesi eğitime devam eden çocukları olan ailelere yönelik her ay "Aile Eğitim Bülteni" hazırlanıyor.

Aile bültenleri, ailelerin çocuk gelişimi konusunda güncel bilgiye erişimini kolaylaştırırken okul ile ev ortamı arasında bütünlük sağlanmasına katkı sunuyor, aileler eğitim sürecinin etkin paydaşı haline geliyor.

Mart ayı Aile Eğitim Bülteni, "öz düzenleme ve dikkat becerilerinin desteklenmesi" temasıyla hazırlandı.

Aile bülteninde çocuğun duygu, davranış ve dikkatini yaşına uygun biçimde yönetebilme becerisini ifade eden öz düzenleme ve dikkat kavramları, dikkat becerisinin yaşa göre gelişimi, okul öncesi dönemde dikkat ve öz düzenlemeyi etkileyen faktörler ile hangi durumlarda destek almanın faydalı olabileceği ele alındı.

Bu yaş grubunda çocukların zaman zaman sabırsızlanması, çabuk sıkılması veya yoğun duygular yaşamasının, gelişiminin doğal bir parçası olduğuna işaret edilen bültende, öz düzenleme ve dikkat becerilerinin, zaman içinde günlük yaşantı ve tekrarlarla gelişeceğine işaret edildi.

Bültende, bu süreçte çocuğun en güçlü destek kaynağının, ailenin günlük yaşamda ona eşlik eden, tutarlı sınırlar sunan ve güven veren rehberliği olduğu belirtilerek, evde oluşturulan rutinler ve ailenin sakin, destekleyici yaklaşımının, bu becerilerin sağlıklı biçimde gelişmesine önemli katkı sağlayacağı vurgulandı.

Mart ayı Aile Eğitim Bülteni'nde ayrıca ailelerin, çocukların öz düzenleme ve dikkat becerilerini destekleyebilmesi için önerilere, oyun ve etkinlik örneklerine ve "görseli bul" etkinliğine yer verildi.

Aile Eğitimi Bülteni mart sayısına "meb.gov.tr" adresinden erişilebiliyor.



