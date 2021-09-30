Meclis 2 buçuk aylık aranın ardından yarın açılıyor

İBB Başkanı İmamoğlu’na bir tepki de sağlık çalışanlarından: Bu argümanı size kim söylettiriyor?

İstanbul'da görev yapan sağlık çalışanları, toplu ulaşım araçlarından ve İSPARK AŞ'ye ait otoparklardan yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanmasını içeren ve temmuz ayında meclisten geçtikten sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto etmesi kararını Saraçhane'de bulunan İBB Binası önünde protesto etti.



Sağlık çalışanları adına basın açıklamasını okuyan İstanbul Sağlık-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Zafer Cener, ' İBB tarafından sağlık çalışanlarına sağlanan ücretsiz toplu taşıma ve oto park hizmeti sona erdi. Soruyoruz, salgın etkisini kaybetti mi ? Hayır. Her gün yüzlerce vatandaşımız bu acımasız hastalığın pençesinde can veriyor mu ? Evet. O halde buradan İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'na soruyoruz. Belediye Meclisinin salt çoğunlukla defalarca önünüze getirdiği 'Ücretiz uygulamaya devam' etsin teklifini reddetme gerekçeniz olan 'Pandemi bitti' argümanını size kim söylettiriyor. İlk başta kendi öneriniz olan teklifin devamını defalarca veto etmenize sebep olan nedir? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu pandemi bitti argümanını neye dayandırıyor anlayabilmiş değiliz.' dedi.



