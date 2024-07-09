Meclis kapanmadan değişiklik yapılacak

AK Parti, seçim beyannamesinde de yer alan sokak köpekleri tasarısına ilişkin çalışmayı büyük ölçüde tamamladı. AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, hazırladığı dosyayı AK Parti MYK'sında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sundu. Düzenlemede, sokak köpeği popülasyonun azaltılması için kısırlaştırmanın etkin biçimde kullanılmasını sağlayacak maddeler de yer alacak. Uyutma işleminin adının 'ötenazi' olarak yasada yer alacağı bildirildi.

AK Parti, yasama yılı sona ermeden sokak köpekleri düzenlemesini Meclis'e getirmeye hazırlanıyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, “Son birkaç rötuşlar yapacağız. Bu hafta içi inşallah muhalefet partisi grup başkan vekilleriyle görüşüp, bu hafta sonuna doğru da meclis başkanımıza teklifimizi vereceğiz” dedi. Teklifin taslak haline göre, 2004 yılında çıkan Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişikliğe gidilecek. Uyutmanın zorunlu olduğu haller ve barınaklarda tutulacak olan sokak köpeklerinin aşılanması ve kısırlaştırılması gibi durumlar yasa metnine girecek.

MİNİ TORBA TEKLİFİ

Bu hafta vergi reform paketinin ilk bölümünü getirmeye hazırlanan AK Parti Meclis Grubu, iki kanun teklifi üzerinde daha çalışıyor. Anayasa Mahkemesi’nin değiştirilmesi yönünde karar verdiği ve süresi eylül ve ekimde dolacak olan kanun değişikliği ve kanun hükmünde kararname iptalleri ile bakanlıklardan gelecek olan taleplerin yer alacağı mini torba teklifin Meclis gündemine alınması bekleniyor.







