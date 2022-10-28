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Meclis’e 2023 için 5,5 milyar TL

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanlığı 2023 yılı bütçesi görüşmelerinde konuştu. Şentop, Meclis’in gelecek yıl bütçesinin 5 milyar 480 milyon 588 bin TL olduğunu söyledi. TBMM 2023 yılı bütçesi bir önceki yıla göre 2 milyar 423 milyon 80 bin TL arttı.

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Meclis’e 2023 için 5,5 milyar TL
​Meclis’e 2023 için 5,5 milyar TL.

2023 yılı bütçesinin yüzde 73’ünün personel giderlerine ayrıldığını kaydeden Şentop, özetle şunları söyledi: “2023 yılı bütçe teklifinin; yüzde 71,5’i yasama, yüzde 24,3’ü yönetim ve destek ve yüzde 4,2’si ise program dışı giderlerden oluşmaktadır. Ayrıca 2023 yılı bütçe teklifinin yüzde 96,9’u cari giderlerden, yüzde 3,1’i ise yatırım giderlerinden oluşmaktadır. 2023 Yılı Bütçe Teklifimizde; personel giderleri yüzde 64,7, prim giderleri yüzde 8,3, mal ve hizmet alımı giderleri yüzde 10,4, cari transferler yüzde 13,6 sermaye giderleri yüzde 2,6, sermaye transferleri ise binde dört oranında bir ağırlığa sahiptir.”

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