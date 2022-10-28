Meclis’e 2023 için 5,5 milyar TL Meclis Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanlığı 2023 yılı bütçesi görüşmelerinde konuştu. Şentop, Meclis’in gelecek yıl bütçesinin 5 milyar 480 milyon 588 bin TL olduğunu söyledi. TBMM 2023 yılı bütçesi bir önceki yıla göre 2 milyar 423 milyon 80 bin TL arttı.

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