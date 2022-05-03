Meclis’te gündem yoğun

Meclis, bayram nedeniyle verilen aranın ardından yasama mesaisine yoğun gündemle yeniden başlayacak. TBMM Genel Kurulu’nun, bayram sonrası 10 Mayıs’ta yapmayı planladığı ilk toplantıda ekonomiye ilişkin 20 maddelik ‘torba’ kanun teklifini görüşmesi bekleniyor. Genel Kurul’da ele alınacak bir diğer kritik düzenleme ise kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin teklif olacak. Meclis ayrıca vatandaşların beklentilerine cevap verecek önemli yasama faaliyetlerini de sürdürecek. Hal yasası, perakende yasası ve e-ticaret yasasının öncelikli konulardan olduğu belirtiliyor.

GÜNDEM AK Parti'nin torba yasa teklifi Meclis'te