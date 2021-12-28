Gündem Mecliste kripto para zirvesi
ANKARA

Meclis’te ‘kripto para’ zirvesi

Kripto para düzenlemesi kapsamında Meclis’te yarın sektör temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirilecek, görüş ve öneriler dinlenecek. Daha sonra son şeklini alacak düzenlemeyle, vatandaşların mağdur edilmesini önleyecek, aynı zamanda da kara para aklamanın önüne geçecek denetlenebilir bir sistem hayata geçirilecek.

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Osman Özgan Yeni Şafak
Meclis’te ‘kripto para’ zirvesi
Mustafa Elitaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde ekonomi basını temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, kripto paralarla ilgili yapılan çalışmalar konusunda bilgi vererek, hazırlanacak yasa teklifinin geciktirilmeden TBMM’ye gönderileceğini ifade etti.

AK Parti Grubu da teklife son şeklini vermek için harekete geçti. Bu kapsamda yarın Meclis’te kritik bir toplantı olacak. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş başkanlığındaki toplantıya, kripto para temsilcileri katılacak. Davet edilen isimlerin ise Aytunç Yıldızlı, Sima Baktaş, Sait Arslan, Uğur Açıkgöz ve Kamile Uray olduğu açıklandı. Temsilciler, konuyla ilgili görüş ve önerilerini aktaracak.

DENETİM GETİRİLECEK

Düzenlemeyle yasal bir altyapı oluşturulması hedefleniyor. Yeni düzenleme ile kripto para piyasasına yönelik denetim mekanizması oluşturulacak.

Düzenlemeyle kara para aklamanın da önlenmesi amaçlanıyor. AK Parti kaynakları, düzenlemeye ilişkin, “Legal bir ortamda yapılmasını, insanların mağdur edilmelerini, kandırılmalarını önleyici bir tedbir alınmasını amaçlıyoruz” dedi.

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