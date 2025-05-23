Meclis’te seçim heyecanı

Sandalye dağılımında ilk dördü elinde tutan AK Parti, CHP, DEM ve MHP Meclis Başkanvekili, TBMM İdari Amiri ve Kâtip Üyelik için kendi gruplarında kapalı oylama yapacak. İYİ Parti grubu ise sadece katip üyelik için sandığa gidecek. Yeni Yol Partisi ise yeterli vekil sayısına sahip olmadığı için Meclis Başkanlık Divanı’nda temsil edilmeyecek. Meclis Başkanlık Divanı üyeleri için bugün CHP’de seçim yapılacak. AK Parti, MHP, DEM Parti’de ise haftaya seçim yapılacak. AK Parti ve MHP’nin Meclis Başkanvekillerinin değişimi beklenmezken, DEM Parti’nin Meclis Başkanvekilliği için geçtiğimiz günlerde vefat eden Sırrı Süreyya Önder’in yerine Van Milletvekili Pervin Buldan, Mardin Milletvekili Mithat Sancar ile İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç’un adı geçiyor.