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Meclis’te seçim heyecanı

Meclis’te seçim heyecanı

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0023/05/2025, Cuma
G: 23/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Meclis’te grubu bulunan siyasi partiler İçtüzüğe göre adaylarını mayıs bitmeden belirleyecek.
Meclis’te grubu bulunan siyasi partiler İçtüzüğe göre adaylarını mayıs bitmeden belirleyecek.

Meclis’de haziran başında yapılacak seçimlerin heyecanı yaşanıyor. Vekiller 3 Haziran’da TBMM Başkanlığı için, 10 Haziran’da da Meclis Başkanlık Divanı üyelerinin seçimi için oy kullanacak.

TBMM Başkanlığı için 3 Haziran’da seçim yapılacak. Meclis Başkanlık Divanı üyeleri ise 10 Haziran’da belirlenecek. 10 Haziran’a kadar Meclis Genel Kurulu’nu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yönetecek. Kurtulmuş’un yeniden Meclis Başkanı olmasına kesin gözüyle bakılıyor. apılacak seçimlerdeyse Meclis Başkanvekilleri, TBMM İdari Amirleri ile Meclis Katip Üyeleri seçilecek. Meclis’te grubu bulunan siyasi partiler İçtüzüğe göre adaylarını mayıs bitmeden belirleyecek.


GRUPLARDA KAPALI OYLAMA

Sandalye dağılımında ilk dördü elinde tutan AK Parti, CHP, DEM ve MHP Meclis Başkanvekili, TBMM İdari Amiri ve Kâtip Üyelik için kendi gruplarında kapalı oylama yapacak. İYİ Parti grubu ise sadece katip üyelik için sandığa gidecek. Yeni Yol Partisi ise yeterli vekil sayısına sahip olmadığı için Meclis Başkanlık Divanı’nda temsil edilmeyecek. Meclis Başkanlık Divanı üyeleri için bugün CHP’de seçim yapılacak. AK Parti, MHP, DEM Parti’de ise haftaya seçim yapılacak. AK Parti ve MHP’nin Meclis Başkanvekillerinin değişimi beklenmezken, DEM Parti’nin Meclis Başkanvekilliği için geçtiğimiz günlerde vefat eden Sırrı Süreyya Önder’in yerine Van Milletvekili Pervin Buldan, Mardin Milletvekili Mithat Sancar ile İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç’un adı geçiyor.


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