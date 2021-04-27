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POLİTİKA

Meclis'ten Biden'a ortak tepki

TBMM'de, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin sözde 'soykırım' açıklaması sert bir dille kınandı. Tezkere metninde Biden'ın açıklamalarının en güçle şekilde reddedildiği belirtilerek "Tarihi konularda hüküm vermeye hukuken ve ahlaken yetkisi bulunmayan ABD Başkanı’nın yaptığı bu açıklama, nezdimizde yok hükmündedir. Biden’ı, ikili ilişkilerimiz üzerinde kaçınılmaz olarak olumsuz etkiler yapacak bu karardan geri dönmeye davet ediyoruz" denildi.

Haber Merkezi Tvnet
Meclisten Bidena ortak tepki
TBMM

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları için "soykırım" ifadesi kullanmasına tepki olarak TBMM'de başkanlık tezkeresi okundu. Tezkere metninde şu ifadeler yer verildi:

"En güçlü şekilde reddediyoruz"

"ABD Başkanı Joe Biden’ın, 24 Nisan 2021 tarihli açıklamasıyla 1915 olaylarına ilişkin Ermeni lobilerinin iddialarını içeren tezleri sahiplenmesini, Türkiye Büyük Millet Meclis’i olarak esefle ve şiddetle kınıyor, tarihin siyasi saiklerle tahrifinden başka anlam taşımayan bu temelsiz iftiraları en güçlü şekilde reddediyoruz.

"Bu açıklama yok hükmündedir"

Tarihi konularda hüküm vermeye hukuken ve ahlaken yetkisi bulunmayan ABD Başkanı’nın yaptığı bu açıklama, nezdimizde yok hükmündedir.

"Kararından geri dönmeye çağırıyoruz"

Biden’ı, tarihi gerçeklerle bağdaşmayan, milletimizin vicdanını derinden yaralayan bu hatalı açıklamasını değiştirmeye, başta Türk ve Ermeni halkları olmak üzere, bölge halkları için barış, istikrar ve güven içinde yaşama çabalarını desteklemeye ve ikili ilişkilerimiz üzerinde kaçınılmaz olarak olumsuz etkiler yapacak bu karardan geri dönmeye davet ediyoruz. ABD Başkanı’nın yaptığı bu açıklama, nezdimizde yok hükmündedir."

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