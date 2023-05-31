Mega liseler arası tiyatro yarışmasında final heyecanı

Meram Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Şenyiğit yarışmada yer alan okulların öğrenci, öğretmen ve idarecilerini tebrik ederek, “Meram Belediyesi olarak Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte MEGA çatısı altında Meram’da okuyan öğrencilerimiz için farklı çalışmalar yapıyoruz. Bugün de Liseler Arası Tiyatro Yarışması’nda sizlerle birlikte olduk. Çok güzel bir şekilde hazırlanan bu iki oyunu da izleme fırsatı bulduk. Büyük bir mutluluk ve heyecanla bu güzel tiyatro oyunlarını takip ettik. Gördük ki MEGA sayesinde çocuklarımız sanattan spora her dalda yeteneklerini de ortaya koyuyor. Ben her iki okulumuzun öğretmen ve öğrencilerini tebrik ediyor, başarılar diliyorum.” dedi.