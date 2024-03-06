Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, "Erdoğan, 2006 yılında Erbakan'ı hapsettirmek istedi" iddiasında bulundu.
Karamollaoğlu, konuya ilişkin açıklamasında "Erbakan Hoca, 2006 yılında hapse mahkum olduğunda Tayyip Erdoğan polisle evini kuşattırdı. Hapse attırmak için büyük bir gayretin içine girdi. Çünkü mahkum olmuştu. Evinden alacak... Hocamızı ilzam etmek için, kötü göstermek için hapse attıracaktı. Evi kuşatıldı." dedi.
Fatih Erbakan, Karamollaoğlu’nu yalanladı
O dönem Erdoğan ve AK Parti iktidarının bugün gelinen nokta kadar kurumlara ve devlete hakim olmadığını ifade eden Fatih Erbakan, “Özellikle FETÖ’nün o dönemde çok ciddi bir hakimiyeti söz konusuydu. Orada yaşanan sıkıntılarla ilgili biz tabii başbakanlık düzeyinde değil ama daha alt seviyedeki bürokrasideki, emniyetteki FETÖ’cü unsurların böyle bir tavır içerisinde olduğunu düşünüyoruz. Yoksa Cumhurbaşkanı'nın o dönem Başbakan olarak Erbakan Hocamıza karşı böyle bir tavır içerisinde olacağını düşünmüyoruz” ifadelerini kullandı.
Mehmet Altınöz 'hapis' iftirasına destek verip Fatih Erbakan'ın sözlerini hiçe saydı
Oğul Erbakan'ın sözlerini hiçe sayan Altınöz, katıldığı canlı yayında, "Evet, doğru. Temel Bey'in anlatmış olduğu olay 2006 yılında gerçekleşti. Erbakan hocamızın konutunda İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirdiği koruma polisleri varken başka bir polis ekibi gelerek Erbakan hocamızı götürmeye çalıştı" diye konuştu.