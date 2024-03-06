Mehmet Altınöz 'hapis' iftirasına destek verip Fatih Erbakan'ın sözlerini hiçe saydı

O dönem Erdoğan ve AK Parti iktidarının bugün gelinen nokta kadar kurumlara ve devlete hakim olmadığını ifade eden Fatih Erbakan, “Özellikle FETÖ’nün o dönemde çok ciddi bir hakimiyeti söz konusuydu. Orada yaşanan sıkıntılarla ilgili biz tabii başbakanlık düzeyinde değil ama daha alt seviyedeki bürokrasideki, emniyetteki FETÖ’cü unsurların böyle bir tavır içerisinde olduğunu düşünüyoruz. Yoksa Cumhurbaşkanı'nın o dönem Başbakan olarak Erbakan Hocamıza karşı böyle bir tavır içerisinde olacağını düşünmüyoruz” ifadelerini kullandı.