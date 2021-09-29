Gündem Mehmet Özhaseki muhalefet üzülecek diyerek duyurdu Belediyelere kalacak yer başvurusunda bulunan öğrenci çok az
ANKARA

Mehmet Özhaseki 'muhalefet üzülecek' diyerek duyurdu: Belediyelere kalacak yer başvurusunda bulunan öğrenci çok az

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yurtlarla ilgili ortaya atılan asılsız iddialara TVNET ekranlarından yanıt verdi. AK Parti döneminde yüksek öğrenim öğrenci yurtlarının tam dört katına çıktığını belirten Özhaseki, "Muhalefet üzülecek ama belediyelerimize kalacak yer başvurusunda bulunan öğrencilerimiz çok az. Müracaat eden öğrencilerimiz de misafirhanelere, otellere çoktan yerleştirildi bile." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Tvnet
Mehmet Özhaseki muhalefet üzülecek diyerek duyurdu: Belediyelere kalacak yer başvurusunda bulunan öğrenci çok az
​AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, TVNET’te Cüneyt Özdemir’in sunduğu Haber Merkezi programında gündemde olan üniversite öğrencilerinin yurt konusu ile ilgili olarak önemli değerlendirmelerde bulundu.

Özhaseki, “Belediye Başkanlarımıza dedik ki 'Sebebi önemli değil. Yurt sorunu olmadığını biliyoruz ama ola ki öğrencilerimiz, sizlere müracaat ettiklerinde kamu kurumlarının misafirlikleriyle, bölgenizde bulunan otellerle anlaşıp öğrencilerimizi buralara yerleştireceksiniz.' Bu çağrımızdan sonra beş gün geçti, müracaat rakamlarını aldım. Muhalefet üzülecek ama belediyelerimize kalacak yer başvurusunda bulunan öğrencilerimiz çok az. Müracaat edenler de misafirhanelere, otellere çoktan yerleştirildi bile.” dedi.

Özhaseki, geçtiğimiz yıl pandemiden dolayı uzaktan eğitime geçildiğini ve bu süreçte öğrencilerin memleketlerine giderek kaldıkları yurtlardan ve evlerden ayrıldıklarını söyledi.

Bu sene okulların yeniden açılmasıyla birlikte, öğrencilerin yurt ve ev bulma telaşına düştüğünü belirten Özhaseki, “Yıllar içerisinde yapılan yurtlardan dolayı, öğrencilerimizin büyük bir bölümü yurtlara yerleşti. Ben Gençlik ve Spor Bakanımızdan sayıları aldım. Kendileri 620 bin civarında bir öğrenci başvurusunun yapıldığını ve ilk etapta 430 bin öğrencinin başta kız öğrenciler olmak üzere yurtlara yerleştirildiği bilgisini verdi. Bununla birlikte günde 20 bin öğrencinin de yedekten asile dönüştürüldüğünü söyledi.” dedi.

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“AK Parti döneminde yurtlar tam 4 katına çıktı”

  • AK Parti döneminde hem yurt hem de yatak kapasitesinin dört kat artığını vurgulayan Özhaseki, “AK Parti iktidarı başladığında Türkiye'de 190 yurt vardı. Şu anda devlet eliyle 774'e ulaştı. Tam 4 katına çıktı. 180 bin yatak kapasitesinden 720 bine çıkan bir yatak kapasitesi var. Fiziki planlar açısından bakıldığında eski yurtlar ile bizim yaptığımız yurtlar kıyaslanamaz bile. Şu anki yurtlar otel konforunda.” dedi.

Eylemlere katılanların yüzde 98'inin öğrenci olmadığını kaydeden Özhaseki, “Bu eylemleri herkesin vicdanına havale ediyorum. Eylemlere katılanların yüzde 98'inin öğrenci bile değil. Bu insafsızlıktır, bu iktidara muhalefet yapmanın çirkin bir yoludur. CHP'nin tahrikleri ile bunların amaçları hükümetin yaptığı işleri kötülemek ve karalamak.” ifadelerini kullandı.

Özhaseki, şuan 1389 belediyenin 803 tanesinin AK Partili olduğunu anımsatarak, “81 vilayette belediyemiz var. Arkadaşlarımıza dedik ki; 'Sebebi önemli değil. Yurt sorunu olmadığını biliyoruz ama ola ki öğrencilerimiz, sizlere müracaat ettiklerinde kamu kurumlarının misafirhaneleri ve bölgenizde bulunan otellerle anlaşıp öğrencilerimizi buralara yerleştireceksiniz.' Bu çağrımızdan sonra beş gün geçti, müracaat rakamlarını aldım. Muhalefet üzülecek ama belediyelerimize kalacak yer başvurusunda bulunan öğrencilerimiz çok az. Müracaat edenler de misafirhanelere, otellere çoktan yerleştirildi bile.” dedi.

“Avrupa Birliği ülkelerinin toplam yatak kapasitesi kadar bizim kapasitemiz yurt var”

Özhaseki, şöyle devam etti:

“Avrupa ülkeleri içerisinde kamu yurdu olarak en çok yurt kapasitesine sahip ülke Türkiye. İngiltere'de 550 bin kişilik, Fransa'da 365 bin kişilik, Almanya'da 290 bin kişilik, Hollanda'da 113 bin kişilik, İspanya'da ise 91 bin kişilik yurt kapasiteleri var. Bunların da büyük bir kısmı devlet yurdu değil. Biz şuanda devlet ve özel olarak 1 milyon 20 bin kişilik kapasiteye sahibiz. 110 bin kişilik kapasiteye sahip yurtlarımızın da yapımı devam ediyor. Avrupa Birliği ülkelerinin toplam yatak kapasitesi kadar bizim yurt kapasitemiz var.”

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