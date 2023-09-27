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Mehmet Sevigen: CHP seçmeninin çoğu yerel seçimlerde sandığa gitmeyecek

Eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen tvnet ekranlarında CHP seçmenin parti yönetimine tepkisini dile getirdi. Seçmenin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu değiştirmek adına yerel seçimlerde sandığa gitmeyeceğini söyleyen Sevigen, bu görüşün kamuoyu yoklamalarında yüzde 12 seviyesinde çıktığını da dile getirdi.

22:42 . 27/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen

Eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen

Cumhurbaşkanı Seçimleri'nde alınan yenilgi sonrası suların durulmadığı, parti yönetimine kazan kaldırıldığı CHP'ye seçmeninin de güveni kalmadı.

Bu konudaki en çarpıcı açıklamalardan birisini ise Eski Devlet Bakanı ve eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen tvnet ekranlarında yaptı.



tvnet'te yayınlanan 'Konuşmak Lazım' programına katılan Sevigen, CHP seçmeninin önümüzdeki yerel seçimlerde parti yönetimine karşı alacağı tavrı duyurdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gitmesini isteyen parti seçmeninin çoğunun önümüzdeki yerel seçimlerde sandık başına gitmeyeceğini söyleyen Sevigen, bu görüşün kamuoyu yoklamalarında yüzde 12 seviyesinde çıktığını da dile getirdi.

Öte yandan Sevigen, CHP'li Kartal Belediyesi'nin emeklilerin toplantısı sırasında aşırı sıcakta bekleyen vatandaşlara sahip çıkmadığını belirterek, "Seçim nasıl kazanılır." diyerek CHP'ye ve

CHP'nin belediyecilik anlayışına tepki gösterdi.

"Kartal Belediyesi ve Büyükşehir vatandaşı sahipsiz bıraktı"

Mehmet Sevigen yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Diyor ki halk, 'Siz Kemal Bey'i değiştiremiyorsunuz biz sandığa gitmeyerek değiştireceğiz'. CHP seçmeninin çoğu yerel yönetimlerde sandığa gitmeyecek. Bu yüzde 10-12 çıkıyor kamuoyu yoklamalarında. 'Kemal Bey gitsin' diyor herkes. Ben emekli toplantısına gittim Kartal'a. Emeklilerin durumu vardı biliyorsunuz. Kartal Belediyesi bizim, Büyükşehir bizim. 35-40 derece sıcaklık. DİSK su getirmiş. Bu Kartal Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı iki tane görevli verip de oradaki emeklilere bir şemsiye, bir şapka, bir su verilmez mi? Bir su getirilmez mi? O insanlar orada sahipsiz kalmış. Yani demek istiyorum seçim nasıl kazanılır."


CHP'li Mehmet Sevigen 'muhalefetten utanıyorum' diyerek anlattı: Akşener İstanbul ve Ankara'da tavşan aday çıkarıp ilçelerde pazarlık yapacak
CHP'li Mehmet Sevigen 'muhalefetten utanıyorum' diyerek anlattı: Akşener İstanbul ve Ankara'da tavşan aday çıkarıp ilçelerde pazarlık yapacak

Eski Devlet Bakanı ve eski CHP milletvekili Mehmet Sevigen, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 81 ilde kendi adaylarıyla seçime girme kararının 'blöf' olduğunu söyledi. İYİ Parti'nin oylarının düştüğünü belirten Sevigen, "Bu olayların başında Akşener var. Oyları düştükçe daha da hırçınlaşacak" dedi. Sözlerinin devamında Akşener'in İstanbul ve Ankara'da aday çıkaramayacağını, çıkarsa da 'tavşan adaylar' ile ilçe belediyelerini almak için pazarlık yapacağını belirten Sevigen, "Muhalefetin içine düştüğü durumdan utanıyorum" dedi. Sevigen, İYİ Parti'nin İstanbul adayının Muharrem İnce olabileceğini de söyledi.


#Mehmet Sevigen
#CHP Genel Başkanı
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Kartal Belediyesi
#Büyükşehir Belediyesi
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