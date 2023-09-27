Mehmet Sevigen: CHP seçmeninin çoğu yerel seçimlerde sandığa gitmeyecek

"Diyor ki halk, 'Siz Kemal Bey'i değiştiremiyorsunuz biz sandığa gitmeyerek değiştireceğiz'. CHP seçmeninin çoğu yerel yönetimlerde sandığa gitmeyecek. Bu yüzde 10-12 çıkıyor kamuoyu yoklamalarında. 'Kemal Bey gitsin' diyor herkes. Ben emekli toplantısına gittim Kartal'a. Emeklilerin durumu vardı biliyorsunuz. Kartal Belediyesi bizim, Büyükşehir bizim. 35-40 derece sıcaklık. DİSK su getirmiş. Bu Kartal Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı iki tane görevli verip de oradaki emeklilere bir şemsiye, bir şapka, bir su verilmez mi? Bir su getirilmez mi? O insanlar orada sahipsiz kalmış. Yani demek istiyorum seçim nasıl kazanılır."