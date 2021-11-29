Gündem CHPli Mehmet Sevigen partisinden ihraç edildi
ANKARA

CHP'li Mehmet Sevigen partisinden ihraç edildi

CHP eski milletvekili ve parti üyesi olan Mehmet Sevigen, alınan kararla partisinden ihraç edildi.

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Haber Merkezi DHA
Mehmet Sevigen CHPden neden ihraç edildi?
Mehmet Sevigen

CHP eski milletvekili ve parti üyesi olan Mehmet Sevigen'in, alınan kararla partisinden ihraç edildiği bildirildi.

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