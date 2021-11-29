CHP'li Mehmet Sevigen partisinden ihraç edildi

CHP eski milletvekili ve parti üyesi olan Mehmet Sevigen'in, alınan kararla partisinden ihraç edildiği bildirildi.
Ayrıntılar geliyor...
CHP eski milletvekili ve parti üyesi olan Mehmet Sevigen, alınan kararla partisinden ihraç edildi.
CHP eski milletvekili ve parti üyesi olan Mehmet Sevigen'in, alınan kararla partisinden ihraç edildiği bildirildi.
Ayrıntılar geliyor...
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