Mehmetçiğin kanı yerde kalmadı: Veysel Altun ila cehenneme zümera

Dünya

Mehmetçik, "Barış Pınarı" bölgesinde halkın temiz su ihtiyacını gidermek için çalışıyor

"Barış Pınarı Harekatı" bölgesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından tahrip edilen, Haseke ve kırsal kesimlerine su sağlayan Allouk Su Tesisi'nin yeniden çalışması için bölgedeki Türk askerleri tarafından onarım faaliyeti başlatıldı ve tesis Kasım 2019'da kullanılır hale getirildi.