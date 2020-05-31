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Gündem Mehmetçiğin kanı yerde kalmadı Veysel Altun ila cehenneme zümera
POLİTİKA

Mehmetçiğin kanı yerde kalmadı: Veysel Altun ila cehenneme zümera

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Temmuz 2019'da Bitlis'te Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş'un şehit düştüğü saldırının faillerinden Kendal kod alı terörist Veysel Altun'un etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Soylu paylaşımında, "Kanın yerde kalmadı... Rahat uyu Kahraman Jandarma Şehit Binbaşı Zafer AKKUŞ Bu gece Bitlis’te arkadaşların Kendal kod Veysel Altun’u… ila cehenneme zümera (cehenneme sevk edilenler)" ifadelerini kullandı.

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Temmuz 2019'da Bitlis'te, korucu aracıyla üs bölgesine intikal ederken PKK terör örgütü tarafından önceden yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş şehit olmuştu.

  • O saldırının faillerinden Gri listede aranan Kendal kod adlı terörist Veysel Altun Bitlis'te etkisiz hale getirildi.

Şehit Binbaşı Zafer Akkuş

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Bitlis'te askeri araca roketli saldırı: 1 Binbaşı şehit oldu

İçişleri Süleyman Soylu yaptığı paylaşımda, "Kanın yerde kalmadı... Rahat uyu Kahraman Jandarma Şehit Binbaşı Zafer AKKUŞ Bu gece Bitlis’te arkadaşların Kendal kod Veysel Altun’u… ila cehenneme zümera" ifadelerine yer verdi.

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