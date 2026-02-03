Yeni Şafak
Mehmetçik durmak bilmiyor: Vatan için hudut başında dondurucu nöbet

17:003/02/2026, Salı
DHA
Milli Savunma Bakanlığı, hudut güvenliği faaliyetlerini paylaştı.
Kahraman Mehmetçiklerimiz, zorlu kar ve hava koşullarına rağmen hudut güvenliğini sağlamak için keşif, gözetleme ve devriye görevlerine aralıksız devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, 3'üncü Ordu Komutanlığı birliklerinin karlı arazide sürdürdüğü hudut güvenliği faaliyetlerini paylaştı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, vatan nöbetinde. Onları ne kar ne keskin soğuk ne de zorlu arazi durdurabilir. 3'üncü Ordu Komutanlığı birliklerince; zorlu hava ve arazi şartlarında, hudut hatlarımızın emniyetine yönelik keşif, gözetleme, pusu ve devriye faaliyetlerine aralıksız devam ediliyor" denilerek, çalışmalardan fotoğraflara yer verildi.



#Mehmetçik
#nöbet
#hudut
