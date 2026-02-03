Mehmetçik durmak bilmiyor: Vatan için hudut başında dondurucu nöbet

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, vatan nöbetinde. Onları ne kar ne keskin soğuk ne de zorlu arazi durdurabilir. 3'üncü Ordu Komutanlığı birliklerince; zorlu hava ve arazi şartlarında, hudut hatlarımızın emniyetine yönelik keşif, gözetleme, pusu ve devriye faaliyetlerine aralıksız devam ediliyor" denilerek, çalışmalardan fotoğraflara yer verildi.