Mehmetçik zorlu kış koşullarında hudut güvenliği için görevde

17:3710/01/2026, Cumartesi
DHA
Mehmetçik Hudut hattında.
Mehmetçik, zorlu hava ve arazi koşullarında hudut hattının emniyetine yönelik keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

Mehmetçiğin, kış şartlarına uyumlu kamuflajları ile karla kaplı dağlık arazide devriye görevi icra ederken çekilen fotoğrafları paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda,
"5’inci Hudut Tugay Komutanlığınca, zorlu hava ve arazi şartlarında, 7 gün 24 saat esasıyla hudut hattı emniyetine yönelik keşif, gözetleme, pusu ve devriye faaliyetlerine devam ediliyor"
denildi.


