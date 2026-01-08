Yeni Şafak
Kahramanmaraş'ta hava saldırısı iddialarına DMM'den yalanlama: Çalan sirenlerin Halep'te yaşananlarla ilgisi yok

22:048/01/2026, Perşembe
AA
DMM, toplumun paniğe sevk edilmesini amaçlayan asılsız paylaşımlara itibar edilmemesini kaydetti.
Bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın mecralarında, "Halep'te yaşanan son gelişmeler öncesinde Kahramanmaraş'ta hava saldırısı alarmı verilerek sirenler çalındığı" ileri sürüldü. Konuya ilişkin açıklamada bulunan İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, iddiaları yalanlayarak siren sesleri ve uyarıların AFAD tarafından önceden planlanan İkaz ve Alarm Sistemi (İKAS) test ve tatbikatı kapsamında gerçekleştirildiğini, Halep'te yaşanan süreçlerle herhangi bir ilgisi olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Halep'te yaşanan son gelişmeler öncesinde Kahramanmaraş'ta hava saldırısı alarmı verilerek sirenler çalındığı ve vatandaşlardan sığınaklara inmelerinin istendiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

"Halep'te yaşanan süreçlerle herhangi bir ilgisi yoktur"

DMM'nin NSosyal hesabındaki açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın mecralarında yer alan, 'Halep'te yaşanan son gelişmeler öncesinde Kahramanmaraş'ta hava saldırısı alarmı verilerek sirenler çalındığı ve vatandaşlardan sığınaklara inmelerinin istendiği' yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir.

Siren sesleri ve uyarılar AFAD tarafından önceden planlanan İkaz ve Alarm Sistemi (İKAS) test ve tatbikatı kapsamında gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla Halep'te yaşanan süreçlerle herhangi bir ilgisi yoktur. Toplumun paniğe sevk edilmesini amaçlayan bu tür asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."



