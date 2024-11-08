Mehmetçik Irak ve Suriye'nin kuzeyinde vurdu: 16 terörist öldürüldü

MSB duyurdu: Mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!
Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde belirlenen 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde belirlenen 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
- Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK'lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde belirlediği 6 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!
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