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Mehmetçik sınır ötesinde vurdu: Hakurk ve Pençe-Kilit bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Seda Ekinci
12:58 - 3/09/2024 Salı
Güncelleme: 13:16 - 3/09/2024 Salı
Yeni Şafak
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;
  • Terörist neredeyse hedefimiz orası!
  • Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi
  • Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.


#MSB
#terörist
#Pençe Kilit
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