Mehmetçik sınır ötesinde vurdu: Hakurk ve Pençe-Kilit bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;
- Terörist neredeyse hedefimiz orası!
- Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi
- Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.
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1 saat önce