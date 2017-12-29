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ERZİNCAN

Erzincan haber: ​Mehmetçik'in teröristlerle çatışma anını görüntülendi

Mehmetçik'in teröristlerle çatışma anı görüntülendi

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde, JÖH ve komando birliklerince düzenlenen hava destekli operasyonda, güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrısına ateşle karşılık veren bir terörist etkisiz hale getirildi.

Haber MerkeziAA
Erzincan'da yaşanan çatışma anı görüntülendi.
Erzincan'da yaşanan çatışma anı görüntülendi.

Refahiye ilçesinde güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrısına ateşle karşılık veren bir teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon görüntülendi.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birlikleri ve jandarma özel harekat (JÖH) timlerinin Refahiye ilçesi Söğütlü köyü Koç mezrası kırsalında dün başlattığı operasyon sürüyor.

Helikopter ile savaş uçaklarının da destek verdiği operasyon, bölgede bulunan Erzincan İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Aksoylu tarafından yönetiliyor.

Mehmetçik'in karla kaplı, ormanlık ve sarp bir arazide kararlılıkla yürüttüğü operasyonun detayları da ortaya çıkmaya başladı.

Erzincan'daki operasyonun detayları ortaya çıktı.

Operasyonda, helikopter ile bölgeye inen birlikler, bir süre yürüyerek arazi arama taraması yaptı. Birlikler, bu sırada teröristlerce ormanlık alanda toprak kazılarak yapılan bir sığınağı tespit etti.

Birlikleri yöneten albay Aksoylu, terörist bulunduğu anlaşılan sığınağın etrafının askerlerce çevrilmesinin ardından içerideki teröriste, "Devletin şefkatine sığının. Size namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum, teslim olmanız halinde canınıza herhangi bir halel gelmeyecek." şeklinde anons yaparak "teslim ol" çağrısında bulundu.

Güvenlik güçlerinin uyarı ateşi sonrası sığınaktan çıkıp güvenlik güçlerine ateş açan bir terörist, yaşanan çatışmada ölü olarak ele geçirildi.

Çatışma sonrası, bölge bir savaş uçağı tarafından da bombalandı.

Çatışma sonrası gerekli tedbirleri alarak sığınağa giren Mehmetçik, etkisiz hale getirilen teröriste ait bir kalaşnikof piyade tüfeği, çok sayıda mutfak tüpü, çay, şeker, un gibi bir çok yaşam malzemesi ele geçirdi.

Güvenlik güçlerinin bölgede teröristlere yönelik operasyonu devam ediyor.

Mehmetçik'in teröristlerle çatışma anı böyle görüntüledi!
OYNAT02:42
Mehmetçik'in teröristlerle çatışma anı böyle görüntüledi!
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrısına ateşle karşılık veren bir teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon Anadolu Ajansı ekibi tarafından görüntülendi. Bir istihbaratı değerlendiren komando birlikleri ve jandarma özel harekat (JÖH) timlerinin Refahiye ilçesi Söğütlü köyü Koç mezrası kırsalında dün başlattığı operasyon sürüyor. Güvenlik güçlerinin uyarı ateşi sonrası sığınaktan çıkıp güvenlik güçlerine ateş açan bir terörist, yaşanan çatışmada ölü olarak ele geçirildi. Çatışma sonrası, bölge bir savaş uçağı tarafından da bombalandı.
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Mehmetçik'in teröristlerle çatışma anını görüntülendi
FOTOĞRAF13
Title
Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birlikleri ve jandarma özel harekat (JÖH) timlerinin Refahiye ilçesi Söğütlü köyü Koç mezrası kırsalında dün başlattığı operasyon sürüyor.
Title
Helikopter ile savaş uçaklarının da destek verdiği operasyon, bölgede bulunan Erzincan İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Aksoylu tarafından yönetiliyor.
Title
Mehmetçik'in karla kaplı, ormanlık ve sarp bir arazide kararlılıkla yürüttüğü operasyonun detayları da ortaya çıkmaya başladı.
Title
Operasyonda, helikopter ile bölgeye inen birlikler, bir süre yürüyerek arazi arama taraması yaptı. Birlikler, bu sırada teröristlerce ormanlık alanda toprak kazılarak yapılan bir sığınağı tespit etti.
Title
Birlikleri yöneten albay Aksoylu, terörist bulunduğu anlaşılan sığınağın etrafının askerlerce çevrilmesinin ardından içerideki teröriste, Devletin şefkatine sığının. Size namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum, teslim olmanız halinde canınıza herhangi bir halel gelmeyecek. şeklinde anons yaparak teslim ol çağrısında bulundu.
Title
Güvenlik güçlerinin uyarı ateşi sonrası sığınaktan çıkıp güvenlik güçlerine ateş açan bir terörist, yaşanan çatışmada ölü olarak ele geçirildi. Çatışma sonrası, bölge bir savaş uçağı tarafından da bombalandı.
Title
Çatışma sonrası gerekli tedbirleri alarak sığınağa giren Mehmetçik, etkisiz hale getirilen teröriste ait bir kalaşnikof piyade tüfeği, çok sayıda mutfak tüpü, çay, şeker, un gibi bir çok yaşam malzemesi ele geçirdi.
Title
AA ekipleri Mehmetçik'in teröristlerle çatışma anını görüntüledi
Title
AA ekipleri Mehmetçik'in teröristlerle çatışma anını görüntüledi
Title
AA ekipleri Mehmetçik'in teröristlerle çatışma anını görüntüledi
Title
AA ekipleri Mehmetçik'in teröristlerle çatışma anını görüntüledi
Title
AA ekipleri Mehmetçik'in teröristlerle çatışma anını görüntüledi
Title
AA ekipleri Mehmetçik'in teröristlerle çatışma anını görüntüledi
Mehmetçik'in teröristlerle çatışma anını görüntülendi
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrısına ateşle karşılık veren bir teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon Anadolu Ajansı ekibi tarafından görüntülendi. Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birlikleri ve jandarma özel harekat (JÖH) timlerinin Refahiye ilçesi Söğütlü köyü Koç mezrası kırsalında dün başlattığı operasyon sürüyor.
YORUM YAP



5 terörist daha etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
5 terörist daha etkisiz hale getirildi

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