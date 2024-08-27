Mekke ve Medine'de Türk okulları yeniden açılacak

Suudi Arabistan yönetimi, 2020-2021 eğitim öğretim döneminden itibaren başkent Riyad ve diğer şehirlerdeki Türk okullarını kademeli olarak kapatmıştı.

Türkiye'nin diplomatik temasları ve Milli Eğitim Bakanlığının girişimleriyle Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren MEB'e bağlı Türk okullarının bir kısmının yeniden açıldığının belirtildiği açıklamada, iki ülke makamlarının temasları sonucunda, Mekke ve Medine'deki Türk okullarının da 2024-2025 eğitim öğretim döneminde yeniden faaliyete geçmesi kararı alındığı, okullara öğrenci kabulleri ve diğer işlemlerle ilgili çalışmaların başlatıldığı kaydedildi.