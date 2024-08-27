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Mekke ve Medine'de Türk okulları yeniden açılacak

Suudi Arabistan yönetimi, 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonu itibarıyla başkent Riyad ve diğer illerdeki Türk okullarını kademeli olarak kapatmıştı. Aradan geçen dört eğitim yılı içerisinde ülkedeki bazı okullar yeniden açılmış, ancak Mekke ve Medine'deki okullar hakkında bir karara varılamamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı, Türk ve Suudi diplomatların gerçekleştirdiği temaslar sonucu, Mekke ve Medine'deki Türk okullarının da tekrar faaliyete geçeceğini bildirdi.

Mahmud Hüdayi Uysal
18:51 - 27/08/2024 Salı
Güncelleme: 19:45 - 27/08/2024 Salı
Yeni Şafak
Cidde Uluslararası Türk Okulu
Cidde Uluslararası Türk Okulu

Milli Eğitim Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın Mekke ve Medine şehirlerindeki Türk okullarının 2024-2025 eğitim öğretim döneminde yeniden açılmasının kararlaştırıldığını belirtti.

Suudi Arabistan yönetimi, 2020-2021 eğitim öğretim döneminden itibaren başkent Riyad ve diğer şehirlerdeki Türk okullarını kademeli olarak kapatmıştı.


Türkiye'nin diplomatik temasları ve Milli Eğitim Bakanlığının girişimleriyle Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren MEB'e bağlı Türk okullarının bir kısmının yeniden açıldığının belirtildiği açıklamada, iki ülke makamlarının temasları sonucunda, Mekke ve Medine'deki Türk okullarının da 2024-2025 eğitim öğretim döneminde yeniden faaliyete geçmesi kararı alındığı, okullara öğrenci kabulleri ve diğer işlemlerle ilgili çalışmaların başlatıldığı kaydedildi.

#Mekke
#Medine
#Milli Eğitim Bakanlığı
#Türk Okulları
#Dışişleri Bakanlığı
#Suudi Arabistan
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