Memorial Göztepe Hastanesi hizmete açıldı

Kuruluşunun 25’inci yılını kutlayan Memorial Sağlık Grubu, bugüne kadarki en büyük ve en kapsamlı yatırımı olan Memorial Göztepe Hastanesi’ni hizmete açtı. 150 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen hastane, 81 bin metrekare kapalı alanı, 300’ün üzerinde yatak kapasitesi, 127 polikliniği, 19 ameliyathanesi ve 55 yoğun bakım ünitesiyle hizmet verecek.

Hastanenin açılışında konuşan Memorial Sağlık Grubu CEO’su Bora Uludüz, “Bugün bizim için çok özel bir gün. Hem heyecanlı, hem mutlu, hem de gururluyuz. Grubumuzun 13’üncü ve bugüne kadarki en büyük hastanesi olan Memorial Göztepe Hastanesi’ni hizmete açıyoruz” dedi. Sağlık turizminin Türkiye açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu belirten Uludüz, “ürkiye, bu konuda çok başarılı sağlık gruplarına sahip ve biz de bu alana büyük önem veriyoruz. Son bir yılda dolar bazında yüzde 20 seviyelerinde büyümemizi sürdürmeye devam ediyoruz” diye konuştu.