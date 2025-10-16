Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Memorial Göztepe Hastanesi hizmete açıldı

Memorial Göztepe Hastanesi hizmete açıldı

Saliha Engin
04:0016/10/2025, Perşembe
G: 16/10/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kuruluşunun 25’inci yılını kutlayan Memorial Sağlık Grubu, bugüne kadarki en büyük ve en kapsamlı yatırımı olan Memorial Göztepe Hastanesi’ni hizmete açtı. 150 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen hastane, 81 bin metrekare kapalı alanı, 300’ün üzerinde yatak kapasitesi, 127 polikliniği, 19 ameliyathanesi ve 55 yoğun bakım ünitesiyle hizmet verecek.


GRUBUN EN BÜYÜK HASTANESİ

Hastanenin açılışında konuşan Memorial Sağlık Grubu CEO’su Bora Uludüz, “Bugün bizim için çok özel bir gün. Hem heyecanlı, hem mutlu, hem de gururluyuz. Grubumuzun 13’üncü ve bugüne kadarki en büyük hastanesi olan Memorial Göztepe Hastanesi’ni hizmete açıyoruz” dedi. Sağlık turizminin Türkiye açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu belirten Uludüz, “ürkiye, bu konuda çok başarılı sağlık gruplarına sahip ve biz de bu alana büyük önem veriyoruz. Son bir yılda dolar bazında yüzde 20 seviyelerinde büyümemizi sürdürmeye devam ediyoruz” diye konuştu.


#Göztepe
#Memorial
#hastane
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Araştırma ortaya koydu: Türkiye’de iş hayatının en mutsuz mesleği belli oldu! Sonuç herkesi şaşırttı