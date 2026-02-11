Yeni Şafak
Menajer Ayşe Barım için karar bekleniyor

11:3211/02/2026, Çarşamba
DHA
Gezi Parkı olaylarında sanatçıları yönlendirdiği suçlamasıyla yargılanan menajer Ayşe Barım hakkında ağırlaştırılmış müebbet talep edildi.
Menajer Ayşe Barım'ın, Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılmaları için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme’ suçundan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada bugün karar çıkması bekleniyor. Barım, duruşma için İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.

Taksim’deki Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım’ suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis talebiyle tutuklu yargılanan menajer Ayşe Barım hakkında daha önce ara karar açıklanmıştı. Mahkeme, Barım’ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vermiş, Barım 1 Ekim’de cezaevinden tahliye edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 3 Ekim’de tahliye kararına itiraz etti. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nin itirazı reddetmesi üzerine dosya, bir üst mahkeme olan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Dosyayı inceleyen 27. Ağır Ceza Mahkemesi, itirazı kabul ederek Barım’ın yeniden tutuklanmasına karar verdi. Kararın ardından hastaneye kaldırılan Ayşe Barım hakkında, 22 Ekim’de Adli Tıp Kurumu tarafından mahkemeye sunulmak üzere rapor hazırlandı. Raporda, tedavisinin hastane şartlarında sürdürülmesi gerektiği, cezaevi koşullarında kalmasının uygun olmadığı belirtildi. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi ise Başsavcılığın itirazını reddetti. Öte yandan savcılık, celse arasında esasa ilişkin mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada, Barım’ın ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

MÜTALAADAN

Savcılık esasa ilişkin mütalaasında, Ayşe Barım’ın ‘Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen ya da tamamen engellemeye teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Mütalaada, Gezi davasının firari sanıklarından Mehmet Ali Alabora ile Barım arasında, Gezi eylemleri kapsamında bir bildirinin yayımlanıp yayımlanmaması konusunda iki tape kaydı bulunduğu belirtildi. Tape içeriklerinde Barım’ın bildirinin yayımlanmaması yönünde irade ortaya koyduğunun ileri sürüldüğü aktarıldı. Barım’ın irade gösteren, danışılan ve onayı alınan kişi olarak tespit edildiği ifade edildi. Ayrıca Barım’ın süreci destekleyerek yayılmasına katkı sağladığı, şirketine bağlı sanatçılar aracılığıyla eylem çağrıları yaparak şiddet olaylarının tırmanmasına zemin hazırladığı ve bağlı oyuncuları etkin şekilde sahaya yönlendirdiği iddia edildi.


