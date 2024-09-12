Menderes sele teslim

İzmir'in Menderes ilçesinde şiddetli sağanak hayatı felç etti. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı, derenin taşması sonucu istinat duvarı yıkıldı ve yol çöktü. Yoldaki elektrik direği devrildi, binalar ile park halindeki 3 araçta hasar meydana geldi. Kentte önceki gece gece saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, dün sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Yağış nedeniyle Menderes Çukuraltı Mahallesi'nde bazı ev ve iş yerleri ile Özdere Mahallesi'nde belediyeye ait kapalı otoparkı su bastı.

YOL ÇÖKTÜ

Çukuraltı Mahallesi 2189 Sokak'taki bir istinat duvarının çökmesi sonucu toplam 6 daireli 3 müstakil bina ile park halindeki 3 araçta hasar meydana geldi. Bölgede sel sularının sürüklediği molozlar Özdere Oğan Timinci İlkokulu'nun bahçesinde de hasara neden oldu. Okulda tedbir amacıyla eğitime bir gün ara verildi.

DERE YATAĞI BİNALARLA DOLU

Mahallede yaklaşık 12 yıldır ikamet eden emekli Doktor Cevdet Yılmaz, yerel yönetimlerin dere yatağında yapılaşmaya göz yumduğunu savunarak, “Dere yatağı binalarla dolu. Ne olacak? Doğa sonunda bunun intikamını bizden alacak. Gece 04.00'te büyük şimşek çakmalarıyla yağmur başladı. İnsan boyunda su akıyor denize. İşte bu araçları da o su getirdi. Duvarın birini yıktı. Sitede birçok evi su bastı” dedi.

ARAÇLAR DENİZE SÜRÜKLENDİ

Ahmetbeyli Mahallesi'nde ise derenin taşması sonucu Maydonoz Koyu'ndaki yolun bir bölümü çöktü. Yolda park halindeki otomobillerden biri ile koyda bağlı olan teknelerden bazıları denize sürüklendi. Sürüklenen otomobilin sahibi Şadan Özdirik, aynı durumun geçmiş yıllarda da yaşandığını söyleyerek, “Şaşırdık kaldık. Araçların üstünde örtüleri duruyor ama araçlar suyun içerisinde. Gördüğünüz gibi yol çökmüş. Şu anda belediyenin ekipleri geldi. 'Bizim çıkarma imkanımız yok' dedi, yol çökmüş olduğu için. 'Kepçeyle çekip asılamayız' dediler” diye konuştu.







