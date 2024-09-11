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Edirne yağışa teslim oldu: Cadde ve sokaklar göle döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 'kuvvetli yağış' uyarısının ardından Edirne'de sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Peki yağış bugün de devam edecek mi?

09:32 - 11/09/2024 الأربعاء
Yeni Şafak
Edirne hava durumu
Edirne hava durumu

Edirne'de etkili olan ve ara ara kuvvetlenen sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak etkili oluyor. Zaman zaman kuvvetli şekilde görülen yağış bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Nem oranının yüzde 92 hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte yağışın bugün de etkili olması bekleniyor.

Polis ekiplerinin kavşaklarda trafik akışında aksaklık yaşanmaması için önlem aldığı yağışa karşı mesaiye giden vatandaşlar da şemsiye ile korunmaya çalıştı.

Edirne'de yağış bugün var mı?

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre; bölgede görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların, Edirne çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.


#Edirne
#Hava durumu
#meteoroloji
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