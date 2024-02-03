Meral Akşener'in acı günü

Meral Akşener
İYİ Parti Genel Başkanı
Meral Akşener
’in ablası Mualla Özen hayatını kaybetti.
Özen’in vefatını sosyal medya hesabından duyuran İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu,
“Genel Başkanımız Meral Akşener’in kıymetli ablası Mualla Özen, Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip İzmit’in Gündoğdu köyünde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecektir. Mekanı cennet olsun”
ifadelerine yer verdi.
Meral Akşener ise sosyal medyasında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Ablam Mualla Özen hakkın rahmetine kavuştu. Cenazemiz bugün ikindi vakti İzmit Gündoğdu köyünden kalkacaktır. Mekânı cennet olsun…
#Meral Akşener
#İYİ Parti
#Kürşad Zorlu
21 dakika önce