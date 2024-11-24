Mermer ocağında facia: Marmara Adası'nda oluşan toprak kayması sonucu bir işçi hayatını kaybetti

İlçeye bağlı Saraylar Mahallesi'nde Ediz Öztürk'e ait mermer madeni ocağında henüz bilinmeyen nedenle toprak kayması meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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