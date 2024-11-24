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Mermer ocağında facia: Marmara Adası'nda oluşan toprak kayması sonucu bir işçi hayatını kaybetti

Mermer ocağında facia: Marmara Adası'nda oluşan toprak kayması sonucu bir işçi hayatını kaybetti

20:4524/11/2024, Pazar
G: 24/11/2024, Pazar
AA
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Mermer ocağında üzerilerine kayalar düşen iki işçiden biri öldü, diğerinin kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Mermer ocağında üzerilerine kayalar düşen iki işçiden biri öldü, diğerinin kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki mermer ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan iki işçiden biri hayatını kaybetti. Ekipler, toprak kayması sonucu mermer bloklarının altında kalan diğer işçiyi arama çalışmasına devam ediyor.

İlçeye bağlı Saraylar Mahallesi'nde Ediz Öztürk'e ait mermer madeni ocağında henüz bilinmeyen nedenle toprak kayması meydana geldi.

O sırada ocakta çalışan işçilerden Ahmet Özmen ve Mustafa Dak, kayan toprakla birlikte aşağı doğru inen mermer bloklarının altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu Ahmet Özmen'in cansız bedenine ulaşıldı.
Ekipler, Mustafa Dak'ı arama çalışmalarını sürdürüyor.

#Balıkesir
#Göçük
#maden
#Marmara Adası

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