Mersin'de halk otobüsündeki yangın: Bir anda dumanlar yükseldi

Mersinİn Tarsun ilçesinde bulunan Öğretmenler Mahallesi Rasim Dokur Caddesi üzerinde bir halk otobüsünde yangın meydana geldi. Seyir halinde olan İlker Kutlu yönetimindeki 33 S 5017 plakalı halk otobüsünün motor kısmından bir anda dumanlar yükseldi.
Sürücü, otobüsü yol kenarına çekerek yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. Dumanla birlikte alevlerin de yükseldiğini gören sürücüye, çevredekiler de yardım etti.
Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın otobüsün motor ve kaporta kısmında maddi hasara neden oldu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.