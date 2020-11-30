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MERSİN

Mersin haberleri: Halk otobüsündeki yangın korkuttu

Mersin'de halk otobüsündeki yangın: Bir anda dumanlar yükseldi

Mersin'in Tarsus ilçesinde, seyir halindeki halk otobüsünde yangın çıktı. Yangında, otobüsün motor kısmında maddi hasar meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın otobüsün motor ve kaporta kısmında maddi hasara neden oldu.

Haber Merkezi DHA
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mersinİn Tarsun ilçesinde bulunan Öğretmenler Mahallesi Rasim Dokur Caddesi üzerinde bir halk otobüsünde yangın meydana geldi. Seyir halinde olan İlker Kutlu yönetimindeki 33 S 5017 plakalı halk otobüsünün motor kısmından bir anda dumanlar yükseldi.

Seyir halindeki halk otobüsünde yangın
GÜNDEM
Seyir halindeki halk otobüsünde yangın

Sürücü, otobüsü yol kenarına çekerek yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. Dumanla birlikte alevlerin de yükseldiğini gören sürücüye, çevredekiler de yardım etti.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

Düzce'de halk otobüsü yandı
GÜNDEM
Düzce'de halk otobüsü yandı

Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın otobüsün motor ve kaporta kısmında maddi hasara neden oldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Halk otobüsü çıkan yangında kullanılmaz hale geldi
OYNAT 00:43
Halk otobüsü çıkan yangında kullanılmaz hale geldi
Antalya'da park halindeki halk otobüsü bir anda alev aldı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, otobüs kullanılmaz hale geldi.


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