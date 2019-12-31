Gündem Mersin polisi yakaladı Kaçak göçmenler için TIR dorselerinin altına özel giriş, çıkış yapmışlar
MERSİN

Mersin polisi yakaladı: Kaçak göçmenler için TIR dorselerinin altına özel giriş, çıkış yapmışlar

Mersin polisi yakaladı: Kaçak göçmenler için TIR dorselerinin altına özel giriş, çıkış yapmışlar

Mersin polisinin, 3 ilde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarda tırların dorselerinde göçmenleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) götürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 13 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şahısların göçmenleri TIR'ların dorselerine özel yaptırdıkları yerden bindirip, indirdikleri tespit edildi.

Haber Merkezi İHA
3 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 11 kişi ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan 10’u tutuklandı, 1’i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
3 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 11 kişi ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan 10’u tutuklandı, 1’i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapan şahısları 3 ay boyunca takibe aldı.

Kapalı kasa kamyondan 82 kaçak göçmen çıktı, kamyon sürücüsü tutuklandı
GÜNDEM
Kapalı kasa kamyondan 82 kaçak göçmen çıktı, kamyon sürücüsü tutuklandı

Yapılan çalışmalarda organizatörlerin 4 bin ile 4 bin 500 dolar karşılığında, TIR'ların dorselerinin alt kısmına göçmenlerin gizlice girip çıkabilmeleri için düzenek kurdukları, mali değeri düşük olan yükleri KKTC’ye götürmek üzere beyanname açtıkları, temin ettikleri yasal yük arasına göçmenleri yerleştirerek Mersin Limanı üzerinden KKTC’ye götürmeyi planladıkları, liman görevlilerini yanıltmak amacıyla yasal yüklü TIR'ı önceden limana sokup, x-ray ve diğer işlemlerini hallettikten sonra göçmenlerin yüklü olduğu TIR'ın gelip kameraların görmeyeceği bir noktada yan yana yanaştıktan sonra göçmenlerin işlemleri tamamlanan ve gemiye bindirilecek olan TIR'a dorse altına yapılan gizlenmiş özel kapaklardan nakledildiği tespit edildi. Bu şekilde 2019 yılı içerisinde 3 olayda 30 göçmeni yakalayan ekipler, 3 kişiyi de gözaltına aldı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanırken, sevkiyatta kullanılan 3 çekici ve dorseye de el konuldu.

10 kişi daha tutuklandı

Ekipler, devam eden teknik takipler neticesinde göçmen kaçakçılığı olaylarını organize eden 14 kişiyi daha belirledi. Bunun üzerine Mersin merkezli Adana ve Hatay illerinde eş zamanlı operasyonlarda şüpheliler gözaltına alındı. 3 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 11 kişi ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan 10’u tutuklandı, 1’i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Ayakları 110 metreye ulaştı

Ayakları 110 metreye ulaştı

​İki yaka arasındaki ulaşım mesafesi 6 dakikaya inecek
Yürek sızlatan görüntü

Yürek sızlatan görüntü

Antalya'da bir kedi boynundan asılmış olarak bulundu.
Tereddütsüz bir şekilde karşılık verilecek

Tereddütsüz bir
şekilde karşılık verilecek

Akar'dan Libya tezkeresi açıklaması: Hazırlıklar neyse yapıyoruz.
Saddam'ın torunu Mesut Uday konuştu

Saddam'ın torunu Mesut Uday konuştu

"İran ve ABD güçleri, Irak'tan defolup gidecekler".
Saldırıyı<br>İran organize ediyor

Saldırıyı
İran organize ediyor

​Trump'tan Irak'taki Büyükelçilik açıklaması.
Emine Erdoğan<br>evlat nöbetinde

Emine Erdoğan
evlat nöbetinde

​Diyarbakır'daki annelerin umutlu bekleyişi 120'nci gününe girdi.

Herhangi bir<br>sefer iptali yok

Herhangi bir
sefer iptali yok

Fırtına nedeniyle uçakların pisti pas geçtiği iddiaları yalanlandı.
Eylem hazırlığında yakalandılar

Eylem hazırlığında yakalandılar

Ankara'da saldırı hazırlığındaki 5 kişi son anda yakalandı.
Son listeyi yayınladı

Son listeyi yayınladı

Yusuf Kaplan, 100 kitaplık okuma listesini tamamladı.
ABD elçiliğini bastılar

ABD elçiliğini bastılar

Irak'taki ABD-İran gerilimi yeni bir boyut kazandı.
Yarından itibaren<br> 776 lira olacak

Yarından itibaren
776 lira olacak

Zorunlu olduğu halde taktırmayanlara kötü haber.
Bakanlık duyurdu

Bakanlık duyurdu

​Kanal İstanbul'un 'Çevre Düzeni Planı'nda değişiklik yapıldı.
Türkiye'yi dışlama projeleri <br>akamete uğramıştır

Türkiye'yi dışlama projeleri
akamete uğramıştır

"Türkiye'yi Akdeniz'den dışlama projeleri akamete uğramıştır".
Gıdada yeni dönem

Gıdada yeni dönem

​Tüketicilere yönelik birçok düzenleme hayata geçiyor.
Limitler belli oldu

Limitler belli oldu

​TFF, kulüplerin harcayabileceği rakamları açıkladı.
Piyangonun <br>kararttığı hayatlar

Piyangonun
kararttığı hayatlar

​Kimi kan kusarak kimi donarak öldü.
Yusuf Kaplan'ın 100 kitaplık okuma listesi tamamlandı: Önemli yerler 4 farklı kalemle çizilecek
Hayat

Yusuf Kaplan'ın 100 kitaplık okuma listesi tamamlandı: Önemli yerler 4 farklı kalemle çizilecek

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, ‘Önümüzü açacak öncü kuşak için 100 kitaplık okuma listesi’nin beşincisini yayınladı. Kaplan böylece üç yıldır peyderpey yayınladığı listeyi tamamlanmış oldu. Genç kuşağa medeniyet perspektifi ile Müslümanca düşünme melekeleri kazandırmayı hedefleyen Kaplan, dil zevki oluşturulması için de ipuçları vermeye devam ediyor.
Soğuk alerjisi olanlara 'buz-küp' testi önerisi: Bayılma ve ölüm vakaları da gerçekleşebilir
Hayat

Soğuk alerjisi olanlara 'buz-küp' testi önerisi: Bayılma ve ölüm vakaları da gerçekleşebilir

Soğukla her temasta el ve ayaklarda şişme, kızarıklık görülmesinin soğuk alerjisinin işareti olduğu, bu durumun buz-küp testi ile ortaya çıkarılabileceği belirtildi. Prof. Dr. Bülent Şekerel, "Soğuk alerjisi bulunanlarda dondurma yediklerinde dilde, dudaklarda, boğazda şişmeler oluşarak nefes alıp verme sıkıntılı hale gelebilir hatta nefes yolu şişerek kapanabilir. Benzer şekilde bu kişiler soğuk havuza ve denize girdiklerinde kan basıncında düşme, şok, bayılma ve ölüm vakaları da gerçekleşebilir." bilgisini verdi.
Emniyet kemerini bağlayıp uçuşa geçin
Hayat

Emniyet kemerini bağlayıp uçuşa geçin

Tüm Türkiye’nin heyecanla beklediği yerli otomobile ünlü şarkıcı Murat Kekilli’den şarkı geldi. Birlik ve beraberlik ruhunun ortaya çıkardığı bu motivasyonun tadının çıkarılması gerektiğini belirten Kekilli, “Emniyet kemerimizi bağlayıp uçuşa geçin. Kalbinizden taşan mutluluk duygusunun tadını çıkarın” dedi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.