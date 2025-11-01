Yeni Şafak
Mersin'de 48 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Mersin'de 48 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

1/11/2025, Cumartesi
AA
Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde 48 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan hükümlü yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde 48 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan hükümlü yakalandı.


İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında 48 yıl hapis cezası bulunan A.M'nin ilçede olduğunu belirledi.


Operasyonla yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



