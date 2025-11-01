Mersin'de 48 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde 48 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan hükümlü yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında 48 yıl hapis cezası bulunan A.M'nin ilçede olduğunu belirledi.
Operasyonla yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
