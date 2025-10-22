Yeni Şafak
Mersin’de aranan 5 şahıs jandarma ekiplerince yakalandı

10:5822/10/2025, Çarşamba
G: 22/10/2025, Çarşamba
IHA
Yakalanan 5 şahıs.
Mersin’de uyuşturucu suçlarından aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 kişiyi yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz, Bozyazı ve Erdemli ilçelerinde uyuşturucu suçlarından dolayı haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve uzun süredir aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.


Yapılan titiz takip ve saha çalışmaları sonucunda ’uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’, ’kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak’ ile ’hükümlü ve tutuklunun kaçması’ suçlarından aranan 5 kişi yakalandı.


Gözaltına alınan şahıslar, adli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

