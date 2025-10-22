Mersin’de aranan 5 şahıs jandarma ekiplerince yakalandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz, Bozyazı ve Erdemli ilçelerinde uyuşturucu suçlarından dolayı haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve uzun süredir aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Yapılan titiz takip ve saha çalışmaları sonucunda ’uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’, ’kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak’ ile ’hükümlü ve tutuklunun kaçması’ suçlarından aranan 5 kişi yakalandı.