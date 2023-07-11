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Mersin'de çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik şafak operasyonu: 74 gözaltı kararı

Mersin’de çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. 74 şahıs hakkında yakalama kararı verilirken, ekiplerin gözaltı işlemleri sürüyor.

07:02 . 11/07/2023 Salı
AA
Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.

Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince, çeşitli suçlara karışan faillerin yakalanması ve olaylara ilişkin delillerin ele geçirilmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de aralarında bulunduğu çeşitli suçlara karışan 74 zanlının kimliği tespit edildi.



350 polis katıldı

Şüphelilerin adreslerine şafak vakti operasyon düzenlendi. Dron destekli operasyona 111 ekipten yaklaşık 350 polis katıldı.


Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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#kesinleşmiş hapis cezası
#Mersin
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#şafak operasyonu
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