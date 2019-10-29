Mersin haberleri: Pitbull çaldı 7 bin 802 TL para cezası yedi! Mersin'de pitbull çalan şahısa 7 bin 802 TL para cezası verildi Mersin’in Mut ilçesinde pitbull cinsi köpek çalan şahsa 7 bin 802 TL idari para cezası uygulandı. Yasaklı ırk olan pitbull cinsi köpek ise Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi Müdürlüğüne gönderildi.

Haber Merkezi 29 Ekim 2019, 09:24 Son Güncelleme: 29 Ekim 2019, 09:24 IHA