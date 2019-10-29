Gündem Mersinde pitbull çalan şahısa 7 bin 802 TL para cezası verildi
MERSİN

Mersin haberleri: Pitbull çaldı 7 bin 802 TL para cezası yedi!

Mersin'de pitbull çalan şahısa 7 bin 802 TL para cezası verildi

Mersin’in Mut ilçesinde pitbull cinsi köpek çalan şahsa 7 bin 802 TL idari para cezası uygulandı. Yasaklı ırk olan pitbull cinsi köpek ise Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi Müdürlüğüne gönderildi.

Haber Merkezi IHA
Pitbull cinsi köpek.
Pitbull cinsi köpek.

Mersin'den alınan bilgiye göre jandarma ekipleri yaptıkları çalışmada, S.A. adlı kişiyi kamyonetindeki çalıntı biri golden ve pitbull cinsi iki köpekle yakaladı.

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Yasaklı ırk olan köpek bakım evine gönderildi

Golden cinsi köpek sahibine teslim edildi. Mut Milli Parklar Müdürlüğünce pitbull cinsi köpek bulundurduğu gerekçesiyle S.A.’ya 7 bin 802 TL idari para cezası uygulandı.

Yasaklı ırk olan pitbull cinsi köpek ise Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi Müdürlüğüne gönderildi. Gözaltına alınan S.A. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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