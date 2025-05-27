Mersin'de son bir haftada bin 445 araç trafikten men edildi

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı, Vali Atilla Toros başkanlığında yapıldı. Toplantıda, il genelinde güvenlik ve asayiş konularında yerine getirilen çalışmalar, alınan tedbirler, suç ve suçlulara karşı gerçekleştirilen operasyonlar ve ilgili diğer hususlar ele alındı. Mersin'in huzuru ve güvenliğini daim kılmak için emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin gece gündüz çalışmaya devam ettiği kaydedildi.





Toplantıda, ayrıca 20-25 Mayıs arasında yürütülen çalışmalara ilişkin veriler de paylaşıldı. Buna göre, belirtilen tarihler arasında yapılan trafik denetimlerinde 92 bin 438 aracın kontrol edildiği, bu araçlardan bin 445'nin trafikten men edildiği kaydedildi. Aynı dönemde 571 ticari taksinin de denetlendiği kaydedilen açıklamada, 18 bin 922 araç sürücüsüne yasal işlem uygulandığı ifade edildi.





Bunun yanında düzensiz göç ile mücadeleye yönelik yapılan huzur uygulamasında ise 2 bin 827 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı, 2 yabancının, Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine gönderildiği belirtildi.







