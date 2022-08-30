Gündem Mersindeki cenazede karşı karşıya gelen akrabalar arasında bıçaklı silahlı kavga çıktı Altı yaralı
MERSİN

Mersin'deki cenazede karşı karşıya gelen akrabalar arasında bıçaklı silahlı kavga çıktı: Altı yaralı

Tarsus ilçesindeki Şehir Mezarlığı'nda aile büyüğü Ramazan Ağsar’ın cenazesinde amca çocukları olduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ş.A., pompalı tüfekle karşı gruptaki akrabalarının üzerine ateş etti. Bıçakların da kullanıldığı kavgada altı kişi, yaralandı.

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Haber Merkezi DHA
Mersindeki cenazede karşı karşıya gelen akrabalar arasında bıçaklı silahlı kavga çıktı: Altı yaralı
Cenazede akrabalar arasında bıçaklı, silahlı kavga.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, taraflara müdahale ederek kavgayı ayırdı. Yaralılar Tarsus ve Mersin’deki hastanelere kaldırıldı.

Olaya karışan altı kişi gözaltına alınan polis, iki kişinin yakalanması için de çalışma başlattı.

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Kadıköy'de bıçaklı kavga kamerada
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Kadıköy'de bıçaklı kavga kamerada
Kadıköy'de sokağın artasında birbirleriyle kavga eden iki kişiden biri diğerini kolundan bıçaklayarak yaraladı. Esnafın sandalye fırlattığı bıçaklı saldırgan güçlükle ayrılarak polis tarafından gözaltına alındı. Dehşet anları kameraya yansıdı.

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