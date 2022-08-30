Mersin'deki cenazede karşı karşıya gelen akrabalar arasında bıçaklı silahlı kavga çıktı: Altı yaralı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, taraflara müdahale ederek kavgayı ayırdı. Yaralılar Tarsus ve Mersin’deki hastanelere kaldırıldı.

Olaya karışan altı kişi gözaltına alınan polis, iki kişinin yakalanması için de çalışma başlattı.