​Meslek eğitiminde Gardaş açılımı ​

Türkiye ile kardeş ülke Azerbaycan arasında gençlerin meslek sahibi yapılarak istihdama katkı sağlanmasının hedeflendiği mesleki eğitim alanında imzalanan iş birliği protokolünün ayrıntıları netleşmeye başladı. İki ülkenin nitelikli insan gücü ihtiyacının karşılanmasının hedeflendiği protokolle, Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteğiyle Azerbaycan'da iki yeni meslek okulu kurulacak. Söz konusu okulların başkent Bakü ile '2020 Turizm Başkenti' seçilen tarihi kent Gebele'de açılması planlanıyor. Böylece kardeş Azerbaycan’la eğitim alanındaki ortak çalışmalar, ortak okullarla daha da pekişecek.

DİPLOMADA DENKLİK

Meslek okullarının sınıf, öğrenci, imalathane ve laboratuvar sayıları, müfredat, öğretim materyalleri, haftalık ders çizelgeleri gibi ayrıntıları Türkiye'deki mesleki eğitim deneyimine dayalı olarak ve tarafların karşılıklı mutabakatıyla belirlenecek. Bu okullardan mezun olacak öğrencilere hem Türkiye hem Azerbaycan diploması verilecek. Yani diplomalar her iki ülke tarafından da karşılıklı olarak tanınacak.

GÜNDEM Mesleki eğitim merkezlerine büyük ilgi: Hedef 1 milyon

MECLİS GÜNDEMİNDE

19 Şubat 2021'de Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan 9. Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'nda imzalanmıştı.

"Türkiye ile Azerbaycan Arasında Mesleki Eğitim Alanında İşbirliği Protokolü"