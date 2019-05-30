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EĞİTİM

Meslek icra sınavı geliyor

YÖK Başkanı Yekta Saraç, meslek icra sınavının getirilmesi ve bunun ilk adımın hukuk fakülteleri için atılması gerektiğini söyledi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Türkiye Barolar Birliği ile görüştüklerini aktaran Saraç, “Nesnel kriterlere bağlı bir sınav olacak. Belli bir noktaya gelindi” dedi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
YÖK Başkanı Yekta Saraç, Türkiye’de lisans veya lisans üstü eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerle iftarda bir araya geldi.
YÖK Başkanı Yekta Saraç, Türkiye’de lisans veya lisans üstü eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerle iftarda bir araya geldi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, gazetecilerle yaptığı sohbette YÖK’ün yeni dönemine ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni YÖK olarak yükseköğretim sistemine üniversitelerde çeşitliliği getirdiklerini vurgulayan Saraç, gelecek günlerde, üniversitelerde uygulamaya koyacakları kaliteyi iyileştirici birtakım tedbirleri açıklayacaklarını söyledi.

Saraç, “Açıklayacaklarımız hazırlıklarını uzun zamandır yürüttüğümüz ve bir kısmını birkaç ay içinde hayata geçireceğimiz şeyler olacak. İleriye yönelik hayallerimiz olmayacak, hayali olmayacak” diye konuştu.

EYLEMLER İYİLEŞECEK

“Eğitim öğretimin kuramlarla değil eylemlerle iyileşeceğine inanıyorum” diyen Saraç, “Pratiğin de kendi içerisinde teorisini üreteceğine inanıyorum. Eğer sırf teoride kalırsanız, bugün ve yarın için kayıp nesilleri göze almış olursunuz. Teori, eylem, fiiliyat hemen ne yapılacaksa bugün yapılması lazım. ‘Köklü değişiklikler’ diyerek bir şeyi ötelemek eğitim öğretim için zarardır. Onun için küçük küçük bugün için atabileceğimiz bir adım varsa bugün o adımları atalım. Bu çeşitli lokal iyileştirmeler, bir noktadan sonra sistemin bütününe yönelik bir iyileştirmeyi ortaya koyacak” ifadelerini kullandı.

YÖK Başkanı Saraç, Türkiye’de lisans veya lisans üstü eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerle iftarda buluştu.

KRİTERLER BELİRLENECEK

Türkiye’ye meslek icra sınavının getirilmesi ve bunun ilk adımın hukuk fakülteleri için atılması gerektiğine inandıklarını dile getiren Saraç, yaptıkları çalışmanın detaylarını şöyle paylaştı:

“Mezun olanlara ve öğrencilere hiçbir mağduriyet oluşturmaksızın ve onları kapsama almaksızın, yeni girecek öğrenciler için mezun olduktan sonra nesnel kriterlere bağlı bir meslek icra sınavının yapılması hususunu yükseköğretimde çok büyük atılım gerçekleştireceğine inanıyoruz. Bununla ilgili Adalet Bakanımız ile Türkiye Barolar Birliği ile görüşüyoruz. Belli bir noktaya da gelindi.”

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  • Üniversitede sistem değişikliği yok
  • YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yeni lise modelinin açıklanmasının ardından YKS’de bir değişikliğin olup olmayacağı yönündeki tartışmalara da değindi. “Üniversite giriş sistemlerinin gökten inmiş kurallar, kanunlar olmadığına” vurgu yapan Saraç, “Ama bunların gerekliliklerinin bilimsel olarak ispatlanması ve kamuoyunun da içine sinmesi lazım. Şu an sistem değişikliği gündemimizde yok. Bunun olması için herhangi bir sebep görmüyoruz” dedi. Yükseköğretime giriş sistemlerinin sosyal adalet ve fırsat eşitliğini temin etmesi gerektiğine işaret eden Saraç, “Eğitim öğretimin bütününde olduğu gibi yükseköğretimde de ‘piyasa’ şartlarının egemen olmamasını istiyoruz. Eğitim öğretim, kamusal bir hizmettir. Bu bağlamda, mezunlarını 4-5 sene sonra göreceğimiz bilinmezliklerle dolu bir sisteme ilişkin bir süreç başlatmamız aklen, bilimsel olarak mümkün değil” diye konuştu.

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