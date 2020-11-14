Mesleki okullara ‘6E’ kuralı

Söz konusu okulların önemi dikkate alınarak bu çerçevede inşa edilecek yeni okullara da yeni kriterler öngörüldü. Yeni projeler ekonomik, enerji verimlisi, emniyetli, ergonomik, erişilebilir ve estetik temel alınarak hazırlanacak. Bu bağlamda planlanan eğitim yapıları ve onun mekansal parçaları, geçmişin izleri üzerine kurulması, bugünün şartlarını barındırması ve geleceğin ihtiyaçlarını karşılayacak esnekliğe sahip olacak şekilde kurgulanacak. Bu ilkeler doğrultusunda mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına gelecek yıl 7 ilave planlanıyor. 2021 yılında spor lisesi, güzel sanatlar lisesi, bilim ve sanat merkezi, turizm otelcilik mesleki ve teknik Anadolu lisesi, mesleki eğitim merkezi, özel eğitim kampüsü, uygulama mescidi gibi 7 projede söz konusu ilkeler dikkate alınacak.

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