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ANKARA

Mesleki okullara ‘6E’ kuralı

Kovid-19 salgını sürecinde mesleki ve teknik eğitimin önemi bir kez daha ön plana çıktı. Artan üretim kapasitesiyle mesleki ve teknik eğitim, toplumun zor günlerdeki ihtiyaçlarını karşılayan ana aktörlerden biri haline geldi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Söz konusu okulların önemi dikkate alınarak bu çerçevede inşa edilecek yeni okullara da yeni kriterler öngörüldü. Yeni projeler ekonomik, enerji verimlisi, emniyetli, ergonomik, erişilebilir ve estetik temel alınarak hazırlanacak. Bu bağlamda planlanan eğitim yapıları ve onun mekansal parçaları, geçmişin izleri üzerine kurulması, bugünün şartlarını barındırması ve geleceğin ihtiyaçlarını karşılayacak esnekliğe sahip olacak şekilde kurgulanacak. Bu ilkeler doğrultusunda mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına gelecek yıl 7 ilave planlanıyor. 2021 yılında spor lisesi, güzel sanatlar lisesi, bilim ve sanat merkezi, turizm otelcilik mesleki ve teknik Anadolu lisesi, mesleki eğitim merkezi, özel eğitim kampüsü, uygulama mescidi gibi 7 projede söz konusu ilkeler dikkate alınacak.

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