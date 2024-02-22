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Meslekten ihraç firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Isparta'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç firari FETÖ hükümlüsü yakalanarak işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Semih Bozkuş
23:13 - 22/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
FETÖ firarisi yakalandı.
FETÖ firarisi yakalandı.

Hakkında hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü S.Ç. yakalanarak cezaevine gönderildi.

Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye yönelik yürüttükleri soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen ebe S.Ç'yi gözaltına aldı.

Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.




#FETÖ
#hükümlü
#Isparta
16 dakika önce
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