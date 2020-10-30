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POLİTİKA

Mesut Yılmaz hayatını kaybetti: 73 yaşında hayatını kaybeden Mesut Yılmaz kimdir?

Mesut Yılmaz hayatını kaybetti

Son dakika bilgisine göre eski başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti. Daha önce ANAP'ın genel başkanlığını da yapan deneyimli siyasetçi Şişli'de bir özel hastanede tedavi görüyordu. Mesut Yılmaz'ın geçen yılın Ocak ayında yaptırdığı rutin sağlık kontrolünde akciğerinde tümöre rastlanmıştı. 23 Ocak 2019’da yapılan operasyon sonucu kanserli tümör temizlenmişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mesut Yılmaz vefat etti.
Mesut Yılmaz vefat etti.

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti. Mesut Yılmaz'ın vefatından sonra özellikle sosyal medyada 'Mesut Yılmaz neden öldü' şeklindeki araştırmalar yoğunlaştı. Uzun süredir sağlığı iyi olmayan deneyimli siyasetçinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

MESUT YILMAZ NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Mesut Yılmaz'ın geçen yılın Ocak ayında yaptırdığı rutin sağlık kontrolünde akciğerinde tümöre rastlanmıştı. 23 Ocak 2019’da yapılan operasyon sonucu kanserli tümör temizlenmişti.

  • Mayıs 2020’de bu defa beyin sapında tümör saptanan Yılmaz, gerçekleştirilen ameliyat sonrası tedavi görüyordu.

AA
Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti.

HASTANE YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Tedavi gördüğü hastaneden de yazılı bir açıklama yapılarak, "Hepinizin bildiği gibi TC. Eski Başbakanlarından sayın Ahmet Mesut Yılmaz yaklaşık 2 aydır Akciğer kanseri ve sonrasında gelişen tıbbi durumlar nedeniyle sürdürdüğü mücadelesine bugün itibari ile yenik düşmüş ve hakkın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine ve sevenlerine sabır dileriz. Türk milletinin başı sağ olsun” ifadeleri kullanıldı.

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti, hastane yazılı açıklama yaptı
GÜNDEM
Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti, hastane yazılı açıklama yaptı

MESUT YILMAZ KİMDİR?

1947 yılında İstanbul'da doğan Mesut Yılmaz'ın aslen Rizeli olduğunu biliniyor. Anavatan Partisinin eski genel başkanı olan Mesut Yılmaz, daha önce başbakanlık görevini de yürütmüştü. Mesut Yılmaz, Anavatan Partisinin kurucu üyeleri arasında yer almıştı.

6 Kasım 1947 tarihinde İstanbul'da doğdu. Ortaöğretimine Avusturya Lisesi'nde başladı ve İstanbul Erkek Lisesi'nde bitirdi. 1971 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümü'nden mezun oldu. 1972-1974 yılları arasında Almanya'nın Köln Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde yüksek lisans çalışması yaptı. 1975-1983 yılları arasında kimya, tekstil ve ulaştırma sektörlerinde, çeşitli özel şirketlerde yönetici olarak görev aldı.

BAKANLIK DÖNEMİ

1983 yılının mayıs ayında kurulan Anavatan Partisi'nde kurucu üye ve Genel Başkan yardımcısı oldu. Aynı yıl Kasım ayında yapılan genel seçimde Rize milletvekili seçildi. Birinci Turgut Özal hükümetinde Bilgilendirmeden Sorumlu Devlet Bakanlığı'na atandı ve hükümet sözcülüğü yaptı. 1986 yılında Kültür ve Turizm Bakanı oldu. Bu dönemde Türkiye-Federal Almanya ve Türkiye-Yugoslavya ekonomi karma komisyonlarının başkanlıklarını yürüttü. 1986 yılında ANAP içerisinde yaşanan Turgut Özal ile Bedrettin Dalan arasındaki ayrışmada Dalan tarafında olsa da Özal'ı karşısına almamıştır.

AA
Mesut Yılmaz, Anavatan Partisinin kurucu üyeleri arasında yer almıştı.

29 Kasım 1987 seçimlerinde yeniden Rize milletvekili seçildi. İkinci Özal hükümetinde Dışişleri Bakanlığı'na atandı. 1988 yılından sonra Avrupa Demokrasi Birliği genel başkan yardımcılığı yaptı. Yılmaz, Akbulut Hükümeti'nde de üstlendiği bu görevden 20 Şubat 1990'da istifa etti.

15 Haziran 1991 tarihinde yapılan Anavatan Partisi Büyük Kongresi'nde genel başkanlığa seçildi. Kurduğu hükümet 5 Temmuz 1991 günü TBMM Genel Kurulu'nda güvenoyu aldı. 20 Ekim 1991 günü yapılan genel seçimlerden sonra ana muhalefet partisi lideri olarak çalışmalarını sürdürdü.

18 Nisan 1999 tarihinde yapılan genel seçimlerde partisinin büyük oy kaybına rağmen DSP-MHP-ANAP koalisyonunda yer alarak Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı oldu.

3 Kasım 2002 seçimlerinde partisinin %5 oy oranı ile barajın altında kalmasından sonra görevinden istifa etti. Rize'den milletvekili seçilecek oy oranına ulaşmasına rağmen lideri olduğu ANAP %10'luk barajın altında kaldığından milletvekili seçilememiştir.

25 Mayıs 2007'de Rize'den bağımsız milletvekilliği adaylığını açıkladı. 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılan genel seçimlerde Rize'den bağımsız milletvekili olarak meclise girmeye hak kazandı. 2009 yılında Anavatan Partisi ile Doğru Yol Partisi'nin birleşmeleri sonucu kurulan Demokrat Parti'ye 31 Ekim 2009'da geçti. 15 Ocak 2011 tarihinde Namık Kemal Zeybek'in genel başkan seçilmesinin ardından Demokrat Parti'den 18 Ocak'ta istifa etti.

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