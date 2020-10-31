Mesut Yılmaz vefat etti

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, 73 yaşında vefat etti. Yılmaz’ın bir süredir tedavi gördüğü Florence Nightingale Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Özgür Şamilgil, “Hepimizin bildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti eski başbakanlarından Sayın Ahmet Mesut Yılmaz, yaklaşık 2 yıldır akciğer kanseri ve sonrasında gelişen tıbbi durumlar nedeniyle sürdürdüğü mücadelesine bugün itibarıyla yenik düşmüş ve Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur” dedi.
YARIN 12.00’DE DEFNEDİLECEK
Yılmaz’ın cenazesi, yarın Marmara İlahiyat Camii’nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek. Yılmaz’ın kardeşi Turgut Yılmaz, “Kısmetse 12.00’de pandemi tedbirleri içerisinde öğlen namazından önce cenaze namazını kılacağız. Ondan sonra da istirahatgahına tevdi edeceğiz. Marmara Üniversitesi İlahiyat Camisi’nde saat 12.00’de cenaze namazı kılacağız. Hepimizin bu dönemde kurallara riayet etmesi lazım. Mesafeyi ayarlamamız lazım. Maske takmamız lazım” dedi. Yılmaz vefatı nedeniyle birçok siyasetçi başsağlığı mesajı yayımladı.
BAŞSAĞLIĞI DİLEDİLER
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başsağlığı dileğinde bulundu.
Rahmetler diliyorum
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yılmaz’ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türk devlet ve siyaset hayatının saygın isimlerinden olan, eski Başbakanlarımızdan, Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Sayın Ahmet Mesut Yılmaz’ın vefatından büyük bir üzüntü duydum. Merhum Yılmaz’ın ülkemize hizmetleri unutulmayacak, her zaman takdirle hatırlanacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle merhum Ahmet Mesut Yılmaz’a Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor; muhterem ailes ine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.
- ANAP’ın kurucu üyesiydi
- Mesut Yılmaz, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünü bitirdi. Yılmaz, 1983 yılında Anavatan Partisi’nde (ANAP) kurucu üye oldu. Yılmaz, 17, 18, 19, 20 ve 21. dönemde Rize milletvekili. 45. hükümette devletbakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, 46 ve 47. hükümetlerde Dışişleri Bakanlığı, 48, 53 ve 55. hükümetlerde başbakanlık, 57. hükümette devlet bakanlığı ve başbakan yardımcılığı görevlerinde bulundu. Yılmaz, 1991 ile 2002 tarihleri arasında Anavatan Partisi Genel Başkanlığı yaptı. Evli ve biri 2017’de vefat eden 2 çocuk babası olan Yılmaz, 5 Mayıs’ta beyin ameliyatı geçirmişti.
- 28 Şubat davasında tanık oldu
- Türkiye, 1997’de Türkbank’ın özelleştirilmesi süreciyle ilgili ortaya atılan iddiaları tartışırken, dönemin başbakanı Yılmaz, ihaleye fesat karıştırdığı gerekçesiyle Yüce Divan’da yargılandı. Böylece ilk kez eski bir başbakan, Yüce Divan karşısına çıktı. Başbakan olmasından sonra 3 Kasım 1996’daki Susurluk kazasıyla ilgili rapor hazırlatan Yılmaz, bu rapor nedeniyle sonraki yıllarda görülen bazı davalarda tanık oldu. Yılmaz, 28 Şubat dönemine ilişkin 103 sanığın “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren düşürmeye ve devirmeye iştirak” suçundan yargılandığı davada da tanıklık yaptı. Yılmaz, “Dava, bana göre çökmüş bir davadır” dedi.