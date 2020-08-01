Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: 24 ile yağış uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz,Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ’ın iç kesimleri ile Sakarya ve Kocaeli’nin kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz’in doğusunda kısa süreli kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
İl il hava durumu tahminleri
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
- Ankara: Az bulutlu ve açık 33
- İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 33
- İzmir: Az bulutlu ve açık 36
- Adana: Az bulutlu ve açık 35
- Antalya: Az bulutlu ve açık 33
- Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
- Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
- Erzurum: Parçalı az bulutlu, öğleden sonra parçalı çok bulutlu, kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor 29
- Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40