Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: Hava sıcaklığı 6 derece birden düşecek

Meteoroloji hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, bazı illerde bugün fırtına eşliğinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Beş ile de sarı kodlu uyarı yapıldı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il son hava durumu tahminleri...
Bugün hava nasıl olacak?
Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
5 ile sarı kodlu uyarı
- Sarı kodlu uyarı nedir?
- Hava durumu potansiyel tehlikelidir:Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
Hava sıcaklığı 6 derece azalacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yurdun yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına gireceğini belirterek, "Cumartesi günü (bugün) ilk saatlerden itibaren Kıyı Ege ve Marmara'nın batısından başlayarak yağışlar göreceğiz. Cumartesi günü için Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgesi yağışlı geçecek. Pazar günü ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi dışında ülkenin tamamında yağışlar göreceğiz." diye konuştu.
Yurdu etkileyecek yeni yağışlı sistemin soğuk olduğunu söyleyen Çelik, "Pazar günü için ülke genelinde sıcaklıkların 4 ila 6 derece azalacağını tahmin ediyoruz." açıklamasını yaptı.
Bugün 3 büyükşehirde yağış bekleniyor
Ankara'da bugün öğle saatlerinde itibaren yağış beklendiğini aktaran Çelik, pazar günü de aralıklarla yağmur şeklinde yağış görüleceğini kaydetti.
Çelik, pazar günü Ankara'nın kuzey ilçelerinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görüleceğini belirterek, sıcaklıkların bugün 13 derece, pazar günü ise 7 dereceye kadar düşeceğini ifade etti.
İstanbul'da hafta sonu aralıklı yağışların etkili olacağını söyleyen Çelik, sıcaklıkların bugün 14 derece, pazar günü 7 dereceye kadar düşeceğini bildirdi.
İzmir'de ise hafta sonunun yağışlı geçeceğini ifade eden Çelik, yağışların bugün sabah saatlerinde başlayıp yer yer kuvvetli yağış olacağını kaydetti.