Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: Hava sıcaklığı 6 derece birden düşecek

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Düzce, Zonguldak ve Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ile Edirne çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.