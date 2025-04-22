Meteoroloji tarih verildi: Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteorolojiden bazı illere sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Ancak bu hafta ülke genelinde gök gürültülü sağanak geçişleri olacak. İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Muğla, Giresun ve Siirt çevreleri, Aydın'ın güney ilçeleri ve Antalya'nın batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte son tahminler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından
ne göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Muğla, Giresun ve Siirt çevreleri, Aydın'ın güney ilçeleri ve Antalya'nın batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi ile Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor.
Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığı, mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.
#Meteoroloji
#İç Ege
#Göller Yöresi
#İç Anadolu
#Karadeniz