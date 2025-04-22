Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Meteoroloji tarih verildi: Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji tarih verildi: Gök gürültülü sağanak geliyor

Halil Akkoç
Halil Akkoç
09:2622/04/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Meteorolojiden bazı illere sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Ancak bu hafta ülke genelinde gök gürültülü sağanak geçişleri olacak. İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Muğla, Giresun ve Siirt çevreleri, Aydın'ın güney ilçeleri ve Antalya'nın batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte son tahminler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından
ne göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Muğla, Giresun ve Siirt çevreleri, Aydın'ın güney ilçeleri ve Antalya'nın batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi ile Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor.

Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı, mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.



#Meteoroloji
#İç Ege
#Göller Yöresi
#İç Anadolu
#Karadeniz
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card (Yeşil Kart) 2025 sonuç tarihi