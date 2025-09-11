Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava tahmin raporunu paylaştı. Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Tokat ve Van çevrelerinin gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Meteoroloji'den 3 kent için 'sarı' kodlu alarm uyarısı yapıldı. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; hava sıcaklığı kuzeydoğu kesimlerde biraz azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Rüzgarın genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında kuzey, Hakkari çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Üç ilde 'sarı' kodlu alarm
Kuvvetli yağış uyarısı
Yağışların, Kars ve Ardahan çevreleri ile Artvin’in iç kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonuna doğru yağışların etkisini kaybetmesi bekleniyor. Cumartesi günü yağışlar İç Anadolu ve Marmara'ya doğru genişlese de, Pazar günü azalacak ve hafta genelinde ülkenin büyük bir bölümünde güneşli ve sıcak bir hava hakim olacak. Hafta boyunca sıcaklıklar kuzeydoğu kesimlerde biraz düşse de, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
İl il hava durumu
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
- Ankara:Az bulutlu ve açık 26
- İstanbul:Parçalı ve az bulutlu 29
- İzmir:Az bulutlu ve açık 34
- Adana:Az bulutlu ve açık 36
- Antalya:Az bulutlu ve açık 36
- Samsun:Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
- Trabzon:Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
- Erzurum:Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
- Diyarbakır:Az bulutlu ve açık 32