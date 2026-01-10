Meteoroloji’den ’kuvvetli rüzgar’ ve ’fırtına’ uyarısı: Dikkatli ve tedbirli olun

"Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın Kayseri ve çevrelerinde güneyli yönlerden ‘kuvvetli rüzgâr ve fırtına’ (50-70 km/saat, yüksekler başta olmak üzere yer yer 80-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, yüksek kesimlerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."