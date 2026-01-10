Yeni Şafak
Meteoroloji’den ’kuvvetli rüzgar’ ve ’fırtına’ uyarısı: Dikkatli ve tedbirli olun

17:1210/01/2026, Cumartesi
IHA
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden fırtına uyarısı
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden fırtına uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Kayseri’de yarın kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağı belirtilerek vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın Kayseri ve çevrelerinde güneyli yönlerden ‘kuvvetli rüzgâr ve fırtına’ (50-70 km/saat, yüksekler başta olmak üzere yer yer 80-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, yüksek kesimlerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."



#Kayseri
#fırtına
#Meteoroloji
#uyarı
