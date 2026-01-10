İstanbul için uyarı üstüne uyarı: Akşam saatlerinde sağanak ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre kentte havanın parçalı ve çok bulutlu olmasının, 12.00-18.00 saatlerinde aralıklı sağanak, 18.00-19.00 saatlerinde ise gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre kentte havanın parçalı ve çok bulutlu olmasının, 12.00-18.00 saatlerinde aralıklı sağanak, 18.00-19.00 saatlerinde ise gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Açıklamada, "Rüzgarın güneybatıdan lodos ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." uyarısı yapıldı.