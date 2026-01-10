Yeni Şafak
İstanbul için uyarı üstüne uyarı: Akşam saatlerinde sağanak ve fırtına bekleniyor

12:5410/01/2026, Cumartesi
İstanbul Valiliğinden akşam saatleri için sağanak ve fırtına uyarısı.
İstanbul Valiliğinden akşam saatleri için sağanak ve fırtına uyarısı.

İstanbul Valiliği, kent genelinde akşam saatlerinde beklenen sağanak ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada,
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre kentte havanın parçalı ve çok bulutlu olmasının, 12.00-18.00 saatlerinde aralıklı sağanak, 18.00-19.00 saatlerinde ise gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Açıklamada, "Rüzgarın güneybatıdan lodos ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." uyarısı yapıldı.

İstanbul'daki dört günlük hava durumunun da yer aldığı açıklamada en düşük ve en yüksek sıcaklıkların kuvvetli yağmurun beklendiği 11 Ocak'ta 7/9, kar yağışının tahmin edildiği 12 Ocak'ta 2/4, çok bulutlu olmasının öngörüldüğü 13 Ocak'ta sıfırın altında 1/6, parçalı bulutlu havanın beklendiği 14 Ocak'ta 5/9 derece olacağının tahmin edildiği belirtildi.

