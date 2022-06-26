Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: Gece saatlerinde etkisini artıracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine göre, Batı Karadeniz'de süren yağışların bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırıp yarın gece saatlerine kadar, Batı Karadeniz genelinde çok kuvvetli, Karabük, Zonguldak, Düzce ve Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç ve batısında yer yer şiddetli, Bartın çevreleri, Kastamonu'nun kuzeyi, Karabük'ün kuzey ve batısı, Sinop'un batısı, Zonguldak'ın iç kesimleri ile Düzce'nin batısında yer yer aşırı olması bekleniyor.

Orta Karadeniz'de bu gece ilk saatlerden itibaren beklenen yağışların yerel kuvvetli, Tokat'ın güneyi, Amasya'nın batısında çok kuvvetli, Çorum'un kuzey ve batısı ile Samsun'un batısında ise yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

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İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda yarın sabah saatlerinden itibaren başlayacak yağışların yerel kuvvetli, Çankırı'nın kuzey ve doğusu, Kırıkkale'nin kuzeyi ve Yozgat'ın kuzey ve doğusunda yer yer çok kuvvetli olması öngörülüyor.

Sakarya çevrelerinde yarın öğleden itibaren etkisini gösterecek yağışların Kocaeli, İstanbul, Yalova, Bursa, Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli, Sakarya'nın kuzey ve doğusunda yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların, yağışlar nedeniyle yaşanacak sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

FOTOĞRAF 12 Bartın'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı. Kentte 2 gündür devam eden ve etkisini giderek artıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Orduyeri Mahallesi'nde mahsur kalan araçlar, itfaiye ekiplerince halat yardımıyla çekilerek kurtarıldı. Sağanak nedeniyle zor anlar yaşayan sürücüler, kent merkezindeki bazı yollarda ilerlemekte güçlük çekiyor. Belediye ve Karayolları ekipleri tarafından tıkanan mazgalların temizlenmesinin ardından biriken sular tahliye ediliyor. Bartın-Karabük kara yolu Potbaşı ve Muratbey köyü mevkisinde de su birikintileri nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Trafik ekiplerinin önlem aldığı bölgede, bazı evlerin zemin ve giriş katlarını da su bastı. Epçiler köyünde de dere yatağının taşması sonucu bölgede önlemleri artıran ekipler, risk taşıyan bazı evleri boşalttı. Karaçay mevkisinde oluşan taşkın nedeniyle ulaşıma kapanan Bartın-Amasra kara yolu da ekiplerin çalışmaları sonucu trafiğe açıldı. Belediye ve cami hoparlörleri ile polis ve jandarma ekiplerinin araçlarından yapılan anonslarda, vatandaşlar sel riskine karşı uyarılıyor. Bartın'da dereler taştı: 6 ev için tahliye kararı verildi Bartın kent merkezi ile ilçelerinde sağanak nedeniyle dereler taştı, çok sayıda ev ile tarım arazisini su bastı. Dere kenarındaki 6 ev için tahliye kararı verilirken, sel ve su baskınları uyarısı yapıldı.

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FOTOĞRAF 16 Marmaris'in Bördübet mevkiindeki ormanda, 21 Haziran'da saat 20.02'de çıkan orman yangını, gece havadan müdahalenin yapılamaması ve rüzgarın da etkisiyle yayıldı.<br> Küfre Koyu'nda 2 benzin bidonuyla yakalanıp, tutuklanan Sacit Ayhan'ın jandarmadaki itirafından, ailesiyle aralarındaki husumet nedeniyle kundaklama sonucu çıktığı belirlenen ve kontrol altına alınan yangında, karadan soğutma çalışmaları sürüyor.<br> İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin ilk günden bu yana bölgede takip ettikleri yangına bugüne kadar 3'ü Katar'dan gelen 46 helikopter ve biri Azerbaycan'dan gelen 15 uçak, 405 arazöz, 2 bin 202 iş makinesi, 119 su tankeri 28 TOMA ve 1169 araç ile 1204'ü orman işçisi olmak üzere 4 bin 587 kişilik personel destek verdi.<br> 'ORMANLARIMIZ BÜTÜN VATANIN'<br><br>Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü'nden Marmaris'e destek için gönderilen arazözdeki görevli 5 işçi yangının 2'nci gününden bu yana alevlerle mücadele etti. İşçilerden evli ve 2 çocuk babası İsmail Uslu (35), \"Karşılaştığımız tablo vahşet, ağaçlar bitmiş kül olmuş. Yangının ikinci günü geldik. Geldiğimizde uykusuz bir şekilde bekledik daha sonra ertesi gün 5'e doğru uyuduk. Sabah 7'de kalktık. 5 gündür 2 arkadaş çadırda yatıyoruz, diğer 2 arkadaşımız arazözde yattı. Biz görevimizi yapmak için buradayız. Nereden geldiğimizin, nerenin personeli olduğumuzun bir önemi yok. Ormanlarımız bütün vatanın\" dedi.<br> SU İÇİRİLEN KAPLUMBAĞA DOĞAL ORTAMA BIRAKILDI<br><br>Öte yandan, yangından kurtulan yavru bir kaplumbağa yol kenarında bulundu. Su içirilen kaplumbağa doğal ortama bırakıldı. Yangın bölgesine 1 metrelik mesafede bir dağ lalesinin, söndürülen yangından etkilenmediği görüldü. Marmaris'teki orman yangınına günde 2 saat uyuyarak müdahale ettiler Çankırı'dan Muğla'nın Marmaris ilçesine yangın söndürme çalışmalarına destek olmak için gönderilen 5 orman işçisinin çadırda, arazöz içinde ve üzerinde günde 2'şer saat uyuyarak, söndürme çalışmalarını sürdürmesi fedakarlıklarını gözler önüne serdi.

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