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TRABZON

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı! Giresun, Trabzon, Rize hava durumu

Meteorolojiden 3 ile kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden bazı illere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden gece saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Meteorolojiden bazı illere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan hava durumu açıklamasına göre, açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden gece saatlerine kadar Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli, Giresun'un doğusu ve Trabzon'un batısında ise dolu yağışıyla birlikte yerel olarak yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve heyelan tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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İstanbul'da dolu yağışı etkili oldu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da yağış etkili olmaya başladı.
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Aniden bastıran yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
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Sağanak yağmur yağışla birlikte dolu da yağdı.
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İstanbul'da dolu yağışı etkili oldu
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da yağış başladı. Etkili olan sağanak yağmur ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı.


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